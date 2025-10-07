پسکوف اعلام کرد ترامپ اراده سیاسی برای تسهیل مسئله اوکراین به مذاکرات صلح‌آمیز و سیاسی را حفظ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت که روسیه معتقد است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همچنان به تضمین یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه بین مسکو و کی‌یف متعهد است.

پسکوف در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی اعلام کرد: «ما کماکان فرض را بر این می‌گذاریم که رئیس‌جمهور ترامپ اراده سیاسی برای تسهیل انتقال حل‌وفصل اوکراین به مذاکرات صلح‌آمیز و سیاسی را حفظ کرده است.»

این سخنگو همچنین به امکان ارسال موشک‌های تاماهاک توسط آمریکا به اوکراین پرداخت و تأکید کرد که این امر یک تشدید جدی خواهد بود، چرا که این موشک‌ها می‌توانند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند. با این حال، او اصرار داشت که اوکراین از موشک‌های تاماهاک سودی نخواهد برد، زیرا آنها قادر به تغییر وضعیت در جبهه نخواهند بود.

روسیه منتظر  برنامه‌های آمریکا برای تأمین تاماهاک به اوکراین است

روسیه روز سه‌شنبه گفت که در انتظار وضوح از سوی ایالات متحده در مورد امکان تأمین موشک‌های تاماهاک برای اوکراین است و گفت که چنین جنگافزار‌هایی به طور نظری می‌توانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند.

دونالد ترامپ، روز دوشنبه گفت که قبل از موافقت با تأمین این موشک‌ها، می‌خواهد بداند اوکراین قصد دارد با تاماهاک‌ها چه کاری انجام دهد، زیرا او نمی‌خواهد جنگ بین روسیه و اوکراین تشدید شود. با این حال، او گفت که در این مورد تصمیم گرفته است.

در پاسخ به این اظهارات، سخنگوی کرملین، گفت: «ما می‌فهمیم که احتمالاً باید منتظر اظهارات واضح‌تر باشیم، اگر چنین چیزی بیاید.»

پسکوف گفت که تحت دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، رویه آمریکا این بود که تنها پس از تحویل سلاح‌های جدید به اوکراین، عرضه آنها را اعلام کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اظهاراتی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت که اگر واشنگتن موشک‌های تاماهاک را برای حملات دوربرد به عمق روسیه در اختیار اوکراین قرار دهد، این امر به نابودی روابط مسکو با آمریکا خواهد انجامید.

موشک‌های تاماهاک دارای برد ۲۵۰۰ کیلومتری (۱۵۵۰ مایلی) هستند، بنابراین اوکراین در صورت موافقت ترامپ با تأمین آنها، قادر خواهد بود از آنها برای هدف قرار دادن هر نقطه در روسیه اروپایی، از جمله مسکو، استفاده کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، موشک تاماهاک
خبرهای مرتبط
موافقت اروپا با محدودیت‌های سفر برای دیپلمات‌های روسیه
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
آخرین اخبار
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری
۳ زخمی در پی سقوط بالگرد پزشکی در بزرگراه در آمریکا
موافقت اروپا با محدودیت‌های سفر برای دیپلمات‌های روسیه
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد