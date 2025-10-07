باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، روز سهشنبه گفت که روسیه معتقد است دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، همچنان به تضمین یک راه حل مسالمتآمیز برای مناقشه بین مسکو و کییف متعهد است.
پسکوف در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی اعلام کرد: «ما کماکان فرض را بر این میگذاریم که رئیسجمهور ترامپ اراده سیاسی برای تسهیل انتقال حلوفصل اوکراین به مذاکرات صلحآمیز و سیاسی را حفظ کرده است.»
این سخنگو همچنین به امکان ارسال موشکهای تاماهاک توسط آمریکا به اوکراین پرداخت و تأکید کرد که این امر یک تشدید جدی خواهد بود، چرا که این موشکها میتوانند قابلیت حمل کلاهک هستهای داشته باشند. با این حال، او اصرار داشت که اوکراین از موشکهای تاماهاک سودی نخواهد برد، زیرا آنها قادر به تغییر وضعیت در جبهه نخواهند بود.
روسیه روز سهشنبه گفت که در انتظار وضوح از سوی ایالات متحده در مورد امکان تأمین موشکهای تاماهاک برای اوکراین است و گفت که چنین جنگافزارهایی به طور نظری میتوانند کلاهک هستهای حمل کنند.
دونالد ترامپ، روز دوشنبه گفت که قبل از موافقت با تأمین این موشکها، میخواهد بداند اوکراین قصد دارد با تاماهاکها چه کاری انجام دهد، زیرا او نمیخواهد جنگ بین روسیه و اوکراین تشدید شود. با این حال، او گفت که در این مورد تصمیم گرفته است.
در پاسخ به این اظهارات، سخنگوی کرملین، گفت: «ما میفهمیم که احتمالاً باید منتظر اظهارات واضحتر باشیم، اگر چنین چیزی بیاید.»
پسکوف گفت که تحت دولت جو بایدن، رئیسجمهور پیشین، رویه آمریکا این بود که تنها پس از تحویل سلاحهای جدید به اوکراین، عرضه آنها را اعلام کند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در اظهاراتی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت که اگر واشنگتن موشکهای تاماهاک را برای حملات دوربرد به عمق روسیه در اختیار اوکراین قرار دهد، این امر به نابودی روابط مسکو با آمریکا خواهد انجامید.
موشکهای تاماهاک دارای برد ۲۵۰۰ کیلومتری (۱۵۵۰ مایلی) هستند، بنابراین اوکراین در صورت موافقت ترامپ با تأمین آنها، قادر خواهد بود از آنها برای هدف قرار دادن هر نقطه در روسیه اروپایی، از جمله مسکو، استفاده کند.
منبع: رویترز