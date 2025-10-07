محمدخانی گفت: شهرداری تاکنون ۹ همت برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هزینه کرده و با تکمیل ۹۰ درصدی روند بازسازی تنها ۹۲ خانوار در هتل‌ها باقی مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: از همان ساعات نخست جنگ، نیرو‌های شهرداری در آتش‌نشانی و بخش‌های خدماتی در کنار مردم بودند و امروز نیز مسئولیت اصلی بازسازی را بر عهده دارند.

به گفته وی، تعمیرات جزئی و متوسط واحد‌های مسکونی به پایان رسیده است و بر این اساس، کار تعمیر ۲ هزار و ۵۲۱ واحد با آسیب متوسط و ۵ هزار و ۲۸۰ واحد با خسارت جزئی تکمیل شده و ساکنان آنها به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

محمدخانی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی طرح مقاوم‌سازی و نوسازی خبر داد و افزود: ۵۹ واحد در چهار ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی بودند که تعیین تکلیف شده‌اند و در بخش نوسازی نیز از مجموع ۶۶۰ واحد، ۹۰ درصد کار به سرانجام رسیده و تنها ۱۰ درصد باقی‌مانده به توافق مالکان بستگی دارد.

سخنگوی شهردار تهران در خصوص بهبود وضعیت اسکان اضطراری گفت: در روز‌های ابتدایی جنگ بیش از ۵۰۰ خانوار در هتل‌ها مستقر شدند، اما امروز تنها ۹۲ خانوار باقی مانده‌اند که به زودی به خانه‌های خود بازمی‌گردند.

وی با تأکید بر اینکه بار اصلی بازسازی بر دوش شهرداری بوده، اظهار کرد: برای جبران خسارت‌های جزئی و متوسط، پول نقد پرداخت کردیم و تاکنون ۹ همت هزینه شده و اما دولت حتی یک ریال هم کمک نکرده است و برخی افراد هم شهرداری را به تراکم‌فروشی متهم می‌کنند، در حالی که این اقدام فقط برای ساختمان‌های تخریب‌شده بوده و تمام درآمد آن صرف بازسازی همان محل شده است.

محمدخانی همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان بن خرید کالا به خانواده‌های آسیب‌دیده برای تأمین نیاز‌های ضروری خبر داد و گفت: شهرداری با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت ارزیابی خسارت وسایل منازل را بر عهده گرفته و پس از تأیید کارشناسان، هزینه‌ها با همکاری دولت پرداخت خواهد شد.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، خسارت خودرو‌ها برآورد و به بیمه ارائه شده و انتظار می‌رود با همکاری دولت و بیمه، این بخش نیز جبران شود.

وی در پایان اظهار کرد: آسفالت و بهسازی معابر آسیب‌دیده نیز انجام شده، هرچند در آمار رسمی هزینه‌ها لحاظ نشده است. شهرداری تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد ماند.

برچسب ها: بازسازی ، جنگ
خبرهای مرتبط
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
رییس شورای شهر تهران: دولت و مجلس به مطالبات مدیریت شهری توجه کنند
زاکانی: پرونده تکمیل ۷ خط فعال مترو تا آبان‌ماه بسته می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
صدور گواهینامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله وارد فاز اجرایی شد
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
آخرین اخبار
خط تلفن مزاحمین اورژانس و آتش نشانی قطع شد
ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در شش ماه اول سال
تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک‌ تهران در پایتخت معاینه فنی می‌گیرند
دادستان کل کشور: عزم دستگاه قضا تعقیب کیفری و مطالبه خسارت از عاملان جنگ ۱۲ روزه است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است
سامانه فوریت‌های اداری به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
صدور گواهینامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله وارد فاز اجرایی شد
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی استان تهران
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
اجرای برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۴۴ نقطه از پایتخت
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
هوای تهران در شرایط نارنجی
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
تهران نه فقط پایتخت جمهوری اسلامی، بلکه قلب تپنده ایران است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال