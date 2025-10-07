مدیر باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای قم از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین با تمرکز بر مهارت‌های رسانه‌ای و هوش مصنوعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- علی فردوسی، مدیر باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای قم گفت: دوره‌های آموزشی آنلاین با هدف ارتقای توانمندی‌های رسانه‌ای نسل جوان و آشنایی با فناوری‌های نوین، در چهار دوره تخصصی در حوزه‌های فیلم‌سازی، فضای مجازی، خبرنگاری و هوش مصنوعی طراحی و ارائه شده است.

او با اشاره به درخواست‌های مکرر علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از آموزش‌های غیرحضوری مرکز آموزش باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای قم گفت: برگزاری دوره‌ها به‌صورت آنلاین، پاسخی به نیاز آن دسته از مخاطبانی است که به‌دلایل مختلف امکان حضور فیزیکی در کلاس‌ها را ندارند و در عین حال خواهان دسترسی به آموزش‌های تخصصی و به‌روز هستند.

فردوسی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های کاربردی در مسیر حرفه‌ای رسانه‌ای گفت: این دوره‌ها با بهره‌گیری از اساتید مجرب و به‌صورت مجازی ارائه می‌شود. شرکت‌کنندگان می‌توانند با توجه به علاقه‌مندی و نیاز‌های فردی، در رشته‌هایی، چون ادمیناتوری صفحات اجتماعی، فیلمنامه‌نویسی، گزارش‌نویسی خبری، مصاحبه خبری، تدوین حرفه‌ای، نویسندگی، فن بیان و سخنوری، تصویربرداری، یادداشت‌نویسی، صدابرداری و کنشگری در شبکه‌های اجتماعی ثبت‌نام کنند.

فردوسی تأکید کرد: مرکز آموزش باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای قم تلاش دارد با تلفیق تجربه رسانه‌ای و دانش روز، بستری پویا برای آموزش و توانمندسازی علاقه‌مندان به حوزه‌های رسانه، فناوری و روایت‌گری فراهم آورد.

علاقه‌مندان برای مشاهده جزئیات دوره‌ها و ثبت‌نام می‌توانند به سایت رسمی مرکز آموزش باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای قم به نشانی yjcqom.ir مراجعه کنند.

