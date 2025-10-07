آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در سواحل دریای خزر، هادی حقشناس استاندار گیلان با حضور در یکی از شرکتهای پره صیادی شهرستان بندر انزلی از نزدیک روند صید و فعالیت صیادان را مورد بازدید قرار داد و با آنان گفتوگو کرد.
هادی حقشناس استاندار گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به آغاز زودتر از موعد فصل صید نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: «خوشبختانه امسال با تلاش مجموعه شیلات و مرکز تحقیقات آبزیپروری، صید ماهیان استخوانی پنج روز زودتر از سال گذشته آغاز شده که نویدبخش سالی پربرکت برای صیادان گیلانی است.»
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه شیلات در اقتصاد گیلان افزود: «بخش مهمی از معیشت مردم گیلان در حوزه کشاورزی و شیلات تعریف میشود و ایرانیان از دیرباز با دریا و صید پیوند تاریخی داشتهاند. امروز نیز با سرمایهگذاری گسترده دولت و رهاسازی میلیونها قطعه ماهی در دریای خزر، زمینه احیای ذخایر آبزیان و توسعه پایدار صید فراهم شده است.»
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای دریا، تصریح کرد: «متأسفانه ما تاکنون پشت به دریا زندگی کردهایم، در حالی که باید رو به دریا باشیم. دریای خزر نعمتی بزرگ است و تنها نباید به صید محدود شود. پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری در ساحل و توسعه گردشگری دریایی باید بهصورت همزمان دنبال شود.»
حقشناس همچنین با بیان اینکه صیادان با مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات و بیمه مواجهاند، گفت: «صیادی شغلی فصلی است و لازم است شیلات در حمایت از این قشر تلاش مضاعفی داشته باشد. در کنار صید، میتوان از ظرفیت گردشگری در نیمه دوم سال نیز برای ایجاد اشتغال پایدار بهره گرفت.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «استان گیلان از نعمت منابع آبی فراوان برخوردار است و با افزایش بارشها و ظرفیت آببندانها، فرصت مناسبی برای توسعه شیلات و پرورش ماهی فراهم شده است. باید با نگاه علمی و برنامهریزی دقیق، از این فرصت در جهت تقویت معیشت مردم استفاده کرد.»
منبع : روابط عمومی استانداری