رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: نقش رهبر معظم انقلاب در امتداد نقش علمای شیعه و اسلام و در راستای زنده کردن اسلام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سالگرد نماز جمعه تاریخی نصر و آغاز چهارمین دوره پویش «ایران همدل»، رویداد ملّی این پویش برای روایت همدلی ملّت ایران از کرونا و حادثه بندرعبّاس تا طوفان‌الاقصیٰ و جنگ دوازده‌روزه، صبح امروز در حسینیّه امام خمینی (رحمة اللّه علیه) برگزار شد.

خانواده‌ی شهدای جنگ دوازده‌روزه، فعّالان جهادی، برخی از چهره‌های مقاومت از جمله فرزندان شهید سیّدحسن نصراللّه و جمعی از مشارکت‌کنندگان در پویش «ایران همدل»، در این رویداد حضور داشتند.

در این مراسم، رئیس دفتر مقام معظم رهبری حرکت بزرگ «ایران همدل» را پاسخ به دعوت رهبر انقلاب توصیف کرد که ایشان خواستار آن شدند تا به کمک کسانی شتافته شود که در مسیر مبارزه با دشمن صهیونی صدمه دیده‌اند. حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، در ادامه، با ذکر بعضی مصادیق از کمک‌های مؤمنانه‌ی ملّت ایران به مواردی مانند اهدای حلقه‌ی ازدواج یا فروش آپارتمان شخصی برای شرکت در این حرکت اشاره کرد.

حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی ضمن تجمید از روحیّه‌ی ایثار رزمندگان مقاومت، با اشاره به نقش محوری حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای در مسیر مبارزه گفت: «ایشان در این مسیر با توکّل به خدا و توسّل به اهل‌بیت (علیهم السّلام) پرچم را در دست گرفته‌اند.»

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به شهید نصراللّه اشاره کرد و گفت: «یکی از علمای قم که با شهید نصراللّه هم روابط نزدیکی داشت، نقل می‌کرد که سیّدحسن می‌گفت هرگز نمی‌توانم تصوّر کنم زمانی بیاید که من باشم و رهبر انقلاب نباشد.»

حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی با تأکید بر اینکه نقش رهبر انقلاب در امتداد نقش علمای شیعه و اسلام و در راستای زنده کردن اسلام است افزود: «الان هم این بزرگوار پرچم را در دست گرفته و در مقابل طاغوت ایستاده است. خدا خصوصیّاتی را به ایشان اعطا کرده که اوّلینِ آنها هم شجاعت بی‌نظیر است.»

حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، در پایان اظهارات خود، با اشاره به جنایات رژیم صهیونی در غزّه به نقد انفعال حکّام و رهبران کشور‌های اسلامی در برابر رژیم صهیونی پرداخت.

دبیرکل حزب‌الله: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل به اهدافش دست پیدا کند

شیخ نعیم قاسم، دبیرکلّ حزب‌اللّه لبنان هم در پیامی تصویری به این رویداد، ضمن گرامیداشت یاد شهید سیّدحسن نصراللّه و سیّدهاشم صفیّ‌الدّین، از حمایت رهبری، ملّت و دولت ایران از مقاومت تشکّر کرد.

دبیرکلّ حزب‌اللّه لبنان با گرامیداشت سالگرد شهادت سیّدحسن نصراللّه و سیّدهاشم صفیّ‌الدّین، آنها را شخصیّت‌هایی توصیف کرد که با ایمان، ولایت، اخلاص، فداکاری و تربیت اسلامی نسل‌ها، جامعه‌ای مقاوم و رزمندگانی نیرومند تربیت کردند.

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه ثمره‌ی مقاومت در لبنان ناشی از ولایت حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای است که در مسیر امام خمینی (رحمة اللّه علیه) قرار دارد، افزود: «ما همه این نتایج بزرگ را به برکت حمایتی به دست می‌آوریم که در همه‌ی عرصه‌های جهادی، تربیتی، ساختاری، اقتصادی، ولایی و اجتماعی وجود داشته است.»

دبیرکلّ حزب‌اللّه لبنان با اشاره به اینکه مقاومت از نبردی دشوار و پیچیده بیرون آمد که در طول بیش از چهل سال و اندی با آن مواجه نشده بود، گفت: «بشارت می‌دهم که فرزندان سیّدحسن از مجاهدان دلیرند و خانواده‌ها و شهدا و فرماندهانی که پایدار ماندند، اجازه نخواهند داد که اسرائیل به اهدافش دست یابد. به لطف خدا، ما قدرتمندیم.»

شیخ نعیم قاسم، در بخش دیگری از پیام تصویری خود، از حمایت‌های رهبری، دولت و ملّت ایران از مقاومت تشکّر کرد و افزود: «به خاطر تمام حمایت‌های جمهوری اسلامی، از رهبر انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظلّه)، سپاه پاسداران، ملّت مجاهد و قهرمان ایران، دولت و تمامی نیرو‌های امنیّتی آن کمال قدردانی را داریم. ما احساس می‌کنیم که سراسر ایران، از ابتدا تا انتها، همراه ما است، به ما یاری رساند و باعث شد چنین اراده و قدرتی را احساس کنیم.»

دبیرکلّ حزب‌اللّه لبنان همچنین با اشاره به جنگ اخیر و ایستادگی ملّت ایران در برابر تجاوز مشترک صهیونیستی ـ آمریکایی گفت: «به ایران اسلامی به خاطر ایستادگی افسانه‌ای در برابر تجاوز اسرائیلی ـ آمریکایی به مدّت دوازده روز، تبریک می‌گویم. شما الگویی را به تمام جهان ارائه کردید. اینکه چگونه]با تجاوز [ مقابله می‌کنید، می‌ایستید و می‌توانید به برکت رهبری امام خامنه‌ای (دام ظلّه) و در سایه‌ی این همبستگی عظیم مردمی و نیز عملکرد نیرو‌های مسلّح که با عزم و صداقت می‌جنگند، دستاورد‌های عظیمی را محقّق سازید. این پیروزی در زمان حال و تاریخ ثبت خواهد شد.»

شیخ نعیم قاسم، در پایان سخنان خود، با اشاره به واکنش‌های ضدّایرانی اخیر غرب گفت: «امروز بار دیگر تحریم‌ها را اِعمال کرده‌اند، امّا آیا تحریم‌ها روزی متوقّف شده‌اند؟ از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مبارک تا کنون به مدّت ۴۶ سال تحریم‌ها وجود داشته‌اند، امّا ملّت ایران روزبه‌روز در مواجهه]با دشمن درخشان‌تر ظاهر شده و ثابت می‌کند که اهل میدان و اهل حق است.»

نماینده حماس: سپاسگزار رهبر و ملّت ایران هستیم

خالد قدومی، نماینده‌ی جنبش اسلامی فلسطین (حماس) در ایران هم ضمن سخنانی به تقدیر از رهبر، ملّت و دولت ایران در حمایت از مردم غزّه و مقاومت فلسطین پرداخت. قدومی ضمن گرامیداشت سالروز عملیّات طوفان‌الاقصیٰ، این عملیّات را روز عزّت مؤمنین و آغاز نابودی رژیم صهیونی توصیف کرد و گفت: «از سیّدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران، و همچین ملّت شریف ایران تشکّر می‌کنم که همیشه همراه مستضعفین و مردم غزّه و لبنان و یمن بوده‌اند؛ ملّتی که خون شریف و عزیزش با خون فلسطینی‌ها مخلوط شد. شما شریک آینده‌ی مقاومت و منطقه هستید.»

نماینده‌ی جنبش اسلامی فلسطین (حماس)، در ادامه، با گرامیداشت یاد شهید حسن نصراللّه او را به معنای واقعی کلمه «شهید فلسطین و طوفان‌الاقصیٰ» توصیف کرد و افزود: «ما نگران نیستیم. به تعبیر شهید اسماعیل هنیّه، هر‌گاه یک مرد فرو افتد، مرد دیگری برخواهد خاست. دشمن در این توهّم است که با ترور افراد، مسیر را منحرف می‌کند؛ امّا امروز ما ایستاده‌ایم و این مسیر تا آزادی کامل فلسطین و مسجدالاقصیٰ ادامه دارد.»

تجدید پیمان فرزندان شهید نصرالله با رهبر انقلاب

زینب نصراللّه، فرزند شهید سیّدحسن نصراللّه و خواهر شهید سیّدهادی نصراللّه، از دیگر چهره‌هایی بود که به همراه دو برادر خود و سیّدعبداللّه صفیّ‌الدّین، نماینده‌ی حزب‌اللّه در ایران، در این رویداد شرکت کرده بود. وی ضمن سلام و درود به امام خمینی (رحمة اللّه علیه)، شهدای انقلاب و شهدای راه قدس، هدف از حضور خود در این مراسم را تجدید پیمان با حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اعلام کرد.

زینب نصراللّه، در سخنان خود، از ملّت ایران تشکّر کرد و افزود: «شما همیشه پشتیبان ما بوده‌اید. شمایید که هر آنچه داشته‌اید به مقاومت کمک کرده‌اید، مجروحان پیجر را در آغوش گرفتید و پای مقاومت ایستاده‌اید.»

فرزند شهید نصراللّه، در ادامه، خطاب به رهبر انقلاب گفت: «ای آقای ما! ما سیراب از محبّت تو از چشمان سیّدمان ــ شهید سیّدحسن نصراللّه ــ آمده‌ایم که در عشق تو ذوب شده بود و با وجود جایگاه اجتماعی در میان مردم خود، خودش را صرفاً یک سرباز می‌دانست.»

زینب نصراللّه با بیان اینکه دعای سیّدحسن این بود که خدا باقی عمر او را گرفته و به عمر حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اضافه کند، گفت: «ای سیّد و سرور ما! امروز آمده‌ایم تا با شما تجدید پیمان کنیم. ما فرزندان سیّدحسن آمده‌ایم به شما بگوییم سربازان شما و گرو و رهین این راهیم.»

زنان ایرانی؛ پرچمدار «ایران همدل»

در ابتدای این مراسم، ایمان عطّارزاده، معاون اجتماعی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای و دبیر پویش «ایران همدل»، به ارائه‌ی گزارشی از فرایند برگزاری اوّلین دوره‌ی این پویش از سال ۱۳۹۹ برای کمک مؤمنانه به اقشار آسیب‌دیده از کرونا تا امروز پرداخت؛ پویشی که در حادثه‌ی بندرعبّاس، بلایای طبیعی و سوانح غیر‌مترقّبه، طوفان‌الاقصیٰ و کمک به مردم غزّه و لبنان و در نهایت هم جنگ دوازده‌روزه، اثبات‌کننده و راوی همدلی ملّت ایران برای کمک به هم‌و‌طنان و هم‌نوعان خودش در منطقه و جبهه‌ی مقاومت بود.

عطّارزاده با بیان نمونه‌ها و مصادیقی از کمک‌های مردمی به‌ویژه اهدای صد‌ها کیلو طلا توسّط بانوان به مردم مظلوم غزّه و لبنان، گفت: «گره‌گشایی از همدیگر دغدغه‌ی یک "ایران همدل" شد؛ فرایندی که در مهر ۱۴۰۳ و کمک به حزب‌اللّه سرافراز و مردم غزّه، فصل جدیدی از آن رقم خورد و پرچم‌دار این حرکت هم خانم‌ها و زنان ایرانی بودند تا حکم رهبر برای کمک به مردم غزّه و لبنان روی زمین نماند.»

حسین یکتا، از فعّالان مردمی و گروه‌های جهادی و سفیر پویش «ایران همدل»، در این مراسم، با مرور نهضت امام خمینی (رحمة اللّه علیه) از خرداد ۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نقطه‌ی اتّکاء حرکت امام (رحمة اللّه علیه) را مردم دانست و با وجود تفاوت‌های ظاهری با دهه‌ی ۶۰، فعّال شدن مجدّد ستاد‌های مردمی پشتیبانی جنگ تحمیلی در دوران کرونا، همراهی با مردم آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، حمایت از جبهه‌ی مقاومت و جنگ دوازده‌روزه را از ثمرات و نتایج مردمی بودن انقلاب و استمرار آن در نسل‌های بعدی توصیف کرد و گفت: «در جنگ دوازده‌روزه شاهد رشادت‌ها و شجاعت دهه‌هشتادی‌ها و دهه‌نودی‌ها بودیم و یک بار دیگر بهنام‌محمّدی‌ها را دیدیم، یک بار دیگر یک ایران را همدل دیدیم.»

در این مراسم، ضمن گرامیداشت شهید حمید حیدری و شاهد شجاعی‌پور، دو تن از شهدای جهادگر که سال گذشته در سوریه و لبنان به شهادت رسیده بودند، با حضور خالد قدومی، نماینده‌ی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و زینب نصراللّه، فرزند شهید سیّدحسن نصراللّه، از خانم سعیده سالاری، همسر شهید سعید ایزدی (حاج رمضان)، به پاس یک عمر مجاهدت و حمایت از مردم و مقاومت فلسطین تقدیر شد. همچنین، خانم تاجیک، مادر شهید محمّدحسین حدّادیان، و حجّت‌الاسلام وکیلی‌پور به نمایندگی از جهادگران فعّال در پویش «ایران همدل» به بیان خاطراتی از گردآوری و توزیع کمک‌های مردمی پرداختند که صحنه‌های بی‌نظیری از همدلی و ایثار را توسّط مردم خلق کرد. شعرخوانی خانم سیّده‌فرشته حسینی، اجرای گروه سرود ابن‌الرّضا (علیه السّلام) از قزوین و مدّاحی حاج محمود کریمی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.