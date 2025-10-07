باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام دبیرخانه مجمع فدراسیون بدنسازی، انتخابات با کاندیداهای ذیل برگزار خواهد شد و به تمامی داوطلبان برای حضور در مجمع، ابلاغ رسمی صورت گرفته است.
بر این اساس، احد اله وردیخان وزیری، حسین اخلاقی، آیت ارجمند، سعید آمده، محمد پورکیانی، مجید تلخابی، کاوه درودی، رضا سلطاننژاد، حسین شیروانی، پژمان فزونخواه، محرم عبدیپور، منصور عبدی، مجتبی ملکی، علی نیکرزم و سید محمدصادق هاشمی به عنوان داوطلبان نهایی ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند.
گفتتی است، مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام قرار است ۲۶ مهرماه برگزار شود.