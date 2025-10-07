قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت: دهمین کنگره ملی اعتکاف ۱۶ مهر ماه به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر تکیه‌ای از حضور مهمانان خارجی از پنج قاره جهان در کنگره خبر داد و گفت: ۶۰ کشور در سطح جهان در بخش اعتکاف فعال هستند.

او افزود: نمایندگانی از این کشور‌ها در همایش حضور خواهند داشت و نماینده ویژه حزب‌الله لبنان نیز در کنگره سخنرانی خواهد کرد. 

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت: در این کنگره دستاورد‌های جدید اعتکاف رونمایی می‌شود که شامل بخشی از کتب و معارف اعتکاف، سایت تخصصی نوجوانان، تاریخ شفاهی، کتابنامه و مجموعه کتب نگاشته‌شده و افکارسنجی اعتکاف خواهد بود.

