روزنامه مشهور ایتالیایی در گزارشی به انتقاد از مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه معتبر گاتزتا دلو اسپورت نوشت که سرانجام نراتزوری (لقب تیم اینتر) دو جایگزین قابل اعتماد برای زوج مهاجمان اصلی، لائوتارو مارتینز و تیرام، پیدا کرده است. فرانچسکو اسپوزیتو در مدت کوتاهی دل هواداران اینتر را به دست آورد و ماریو بونی در اولین حضورش در ترکیب اصلی در سن سیرو نمایش درخشانی داشت.

این پرسش مطرح می‌شود که اگر فصل گذشته بونی و اسپوزیتو به جای ارنائوتوویچ، کورئا و طارمی در ترکیب تیم بودند، آیا اینتر باز هم فصل را بدون جام به پایان می‌رساند؟ هرچند نمی‌توان با قطعیت پاسخ داد، اما تغییر در عملکرد تیم چشمگیر می‌بود. بونی و اسپوزیتو ثابت کرده‌اند که توانایی تأثیرگذاری بالایی دارند.

اینتر از داشتن سه گزینه کم‌اثر برای جایگزینی لائوتارو-تیرام، به دو بازیکن قوی و تاثیرگذار رسیده است. در هفته گذشته، اسپوزیتو اولین گلش در سری A را برای اینتر به ثمر رساند و بونی در اولین بازی‌اش در ترکیب اصلی سن سیرو، یک گل و سه پاس گل داد و در هر چهار گل تیم نقش داشت.

آمار عملکرد جایگزین‌ها:

بونی-اسپوزیتو: ۳ گل و ۳ پاس گل در ۱۰ بازی لیگ (۴ گل بونی، ۶ پاس گل اسپوزیتو، عمدتاً در دقایق کوتاه بازی).

طارمی: ۳ گل در ۴۳ بازی.

کورئا: ۲ گل در ۲۲ بازی.

ارنائوتوویچ، با وجود انتقادات به خاطر مشکلات جسمانی و دقت پایین، در فصل گذشته گزینه‌ای مؤثر بود: ۴ گل در ۵۴۲ دقیقه بازی در سری A، به‌طور میانگین یک گل در هر ۱۳۵ دقیقه، به همراه ۲ پاس گل مهم و ۳ گل دیگر در لیگ قهرمانان و جام حذفی.

نکته مهم این است که اکنون اینتر بالاخره جایگزین‌های شایسته‌ای برای بازیکنان اصلی‌اش یافته، اما همچنان حسرت این وجود دارد که اگر این تغییر فصل گذشته رخ داده بود، نتیجه چه می‌شد.

برچسب ها: مهدی طارمی ، تیم فوتبال اینتر ، اخبار فوتبال
