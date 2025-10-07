تیم ملی تیروکمان ایران در بخش تیمی موفق به کسب سه مدال نقره و سه مدال برنز در رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تیراندازی با کمان ارمنستان در بخش تیمی برگزار شد و کمانداران ایران به مصاف رقبای خود رفتند. با توجه به دستورالعمل میزبان مسابقات، مرحله تیمی به صورت دوبل برگزار شد و از هر کشور دو تیم در بخش تیمی حضور پیدا کردند.

تیم ایران الف در بخش مردان و در ماده ریکرو با ترکیب محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی پس از استراحت در دور نخست به مصاف تیم ایران ب با ترکیب محمدطه صفری و رضا شبانی رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار پایانی شد و در دیدار نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل روسیه الف شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم ایران ب در بخش مردان با ترکیب رضا شبانی و محمدطه صفری در دور نخست به مصاف تیم گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و پس از آن در نیمه‌نهایی به مصاف تیم ایران الف رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر یک مقابل تیم روسیه ب به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران الف در بخش بانوان با ترکیب ریحانه زارع و سارا بابایی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف تیم ایران ب با ترکیب مبینا فلاح و مبینا ملاجعفری رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل گرجستان الف پیروز و صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران ب با ترکیب مبینا فلاح و مبینا ملاجعفری در دور نخست به مصاف تیم ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. تیم ایران ب در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل ایران الف به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد و در دیدار فینال با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل روسیه الف شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم میکس ایران الف با ترکیب محمدحسین گلشنی و ریحانه زارع پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل تیم گرجستان ب با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و در نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل تیم میکس ب ایران با ترکیب محمدطه صفری و مبینا فلاح شکست خورد و در نهایت در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل گرجستان الف به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم میکس ایران ب با ترکیب محمدطه صفری و مبینا فلاح در دور نخست به مصاف تیم گرجستان ج رفت و با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید و پس از آن در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ایران الف به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد و در دیدار پایانی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل روسیه الف شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم ایران در بخش تیمی صاحب ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز شد و با توجه به یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز در بخش انفرادی، پرونده تیروکمان ایران در بخش ریکرو با کسب ۹ مدال بسته شد.

برچسب ها: مسابقه تیراندازی با کمان ، کمانداران ایران
