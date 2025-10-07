شهردار تازه انتخاب شده شهر هردکه آلمان در حمله‌ای در مقابل خانه‌اش مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع امنیتی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که یک شهردار تازه انتخاب شده در غرب آلمان با جراحات متعدد چاقو زخمی پیدا شد و جانش در خطر است.

روزنامه بیلد گزارش داد که ایریس استالزر، یک سوسیال دموکرات که قرار بود پس از انتخاب به عنوان شهردار هردکه در منطقه روهر، یک هفته پیش، به این سمت منصوب شود، توسط پسرش پیدا شده است.

این پرونده خاطرات قتل والتر لوبکه، رئیس محافظه‌کار دولت محلی در سال ۲۰۱۹، حامی سیاست پناهندگی آنگلا مرکل، صدراعظم وقت را زنده می‌کند که توسط یک فعال راست افراطی در حالی که در تراس خانه‌اش سیگار می‌کشید، به ضرب گلوله کشته شد.

مقامات محلی و منطقه‌ای بلافاصله برای اظهار نظر در دسترس نبودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله با سلاح سرد ، آلمان
خبرهای مرتبط
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
وزیر خارجه آلمان:
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
آخرین اخبار
کرملین: ترامپ همچنان خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری
۳ زخمی در پی سقوط بالگرد پزشکی در بزرگراه در آمریکا
موافقت اروپا با محدودیت‌های سفر برای دیپلمات‌های روسیه
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه