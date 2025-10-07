باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع امنیتی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که یک شهردار تازه انتخاب شده در غرب آلمان با جراحات متعدد چاقو زخمی پیدا شد و جانش در خطر است.

روزنامه بیلد گزارش داد که ایریس استالزر، یک سوسیال دموکرات که قرار بود پس از انتخاب به عنوان شهردار هردکه در منطقه روهر، یک هفته پیش، به این سمت منصوب شود، توسط پسرش پیدا شده است.

این پرونده خاطرات قتل والتر لوبکه، رئیس محافظه‌کار دولت محلی در سال ۲۰۱۹، حامی سیاست پناهندگی آنگلا مرکل، صدراعظم وقت را زنده می‌کند که توسط یک فعال راست افراطی در حالی که در تراس خانه‌اش سیگار می‌کشید، به ضرب گلوله کشته شد.

مقامات محلی و منطقه‌ای بلافاصله برای اظهار نظر در دسترس نبودند.

منبع: رویترز