باشگاه خبرنگاران جوان _ سید اسماعیل میرغضنفری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بازرسی های شامگاه گذشته از تعدادی از نانوایی‌های شهر رشت اظهار کرد: در راستای تکالیف ذاتی و سازمانی فرمانداری و مطالبه مردم مبنی بر افزایش کیفیت نان و همچنین در پی اخطار عام که دو هفته پیش برای مجموع نانوایی‌های شهرستان صادر کردیم، تیم بازرسی وارد میدان شد.

وی افزود: در راس یک تیم بازرسی متشکل از اصناف، تعزیرات، اماکن، بهداشت و سایر دستگاه‌های متولی عصر روز گذشته چهاردهم مهر از نانوایی‌های سطح شهرستان بازدید داشتیم.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه در سطح شهرستان ۹۴۸ واحد نانوایی داریم که از این تعداد ۴۸۰ مورد در سطح شهر و مابقی درپنج بخش‌ تابعه شهرستان فعال هستند، گفت: در جلسه‌ دو هفته گذشته اعلام کردیم که از نانوایی‌های زحمتکش و کوشا تقدیر می‌کنیم و با کسانی هم که به هر دلیلی تمکین به قانون ندارند و از خطوط قرمز عبور می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

میرغضنفری بیان کرد: با توجه به دغدغه و مطالبه مردم شهرستان نسبت به کیفیت و کمیت نان، تعطیلی‌های خودسرانه و به ویژه مسائل بهداشتی نانوایی‌ها این بازدیدها در راس یک هیئت انجام شد و در این بازدید سه واحد نانوایی به دلیل تخلفات بهداشتی، کم فروشی، کیفیت نان و تعطیلی خودسرانه پلمب شدند؛ همچنین دو نانوایی هم به دلیل کیفیت خوب کارشان و رضایتمندی مردم، نظم و انضباط کاری تقدیر شدند.

مقام عالی دولت در مرکز استان، تصریح کرد: نانوایی‌های متخلفی که واحد صنفی‌شان پلمب شده، برای اینکه مردم منطقه دچار چالش نشوند، آردهای سهمیه‌ای آنها در نانوایی‌های اطرف توزیع می‌شود؛ برای نانوایی‌هایی که عملکردشان مطلوب و مورد رضایت مردم بوده از محل آردهای مناسبتی تشویق‌هایی در نظر گرفتیم که قطعا این کار مستمر خواهد بود.

فرماندار شهرستان رشت از شهروندان و مردم خواست که از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ تخلفات و دغدغه‌های خود را از کارکرد نانوایی‌ها گزارش کنند تا در اولین فرصت اقدامات لازم انجام شود و ادامه داد: بازدیدهای محسوس و نامحسوس ادامه دارد اما گزارشات مردمی به بهتر شدن روند امور کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: نانوایی‌هایی که قبلا به هر دلیلی پلمب شدند، تکرار پلمب‌شان در نهایت ختم به سلب امتیاز می‌شود. از نانوایی‌های زحمتکش تشکر می‌کنیم و به نانوایی‌های متخلف هم تذکر می‌دهیم که در خدمت به مردم مسئولانه عمل کنند.

میرغضنفری با بیان اینکه نانوایی‌های به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از کنجد نیستند، گفت: گاهی موارد در بازرسی‌های میدانی یا گزارشات مردمی ملاحظه شده که برخی از نانوایی‌ها به دلیل سودآوری تعداد نان‌های کنجدی‌شان به مراتب بیشتر از نان ساده است و این تخلف محرز بوده و با آن برخورد می‌شود.

مقام عالی دولت در مرکز استان تاکید کرد: بازدیدهای میدانی به صورت مستمر از نانوایی‌ها ادامه دارد، اگر در هر نقطه از شهرستان رشت مردم گزارش دارند، اطلاع دهند تا به صورت موردی هم بررسی شود و بتوانیم در خدمت مردم باشیم.

منبع: روابط عمومی