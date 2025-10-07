باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در روز سه‌شنبه دو نفر شهید شدند و یک نفر دیگر زخمی شد که آخرین مورد از نقض توافق آتش‌بس سال گذشته است.

در بیانیه‌ای از این وزارتخانه آمده است که حمله‌ای شهر دیر عامص را هدف قرار داده و یک نفر را شهید و یک نفر دیگر را زخمی کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که یک غیرنظامی دیگر نیز در اثر برخورد یک پهپاد اسرائیلی با یک بولدوزر در شهر یاتر در شهرستان بنت جبیل شهید شد.

پس از یک دوره یک ساله حملات فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، در نوامبر ۲۰۲۴ آتش‌بس برقرار شد. این درگیری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به یک حمله تمام‌عیار اسرائیل تبدیل شد که منجر به بیش از ۴۰۰۰ شهید و حدود ۱۷۰۰۰ زخمی شد.

طبق مفاد آتش بس، قرار بود اسرائیل تا ژانویه امسال به طور کامل از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند. با این حال، تاکنون تنها بخشی از نیرو‌های خود را خارج کرده و همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی دارد.

منبع: آناتولی