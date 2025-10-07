رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: امیدواریم با حمایت‌های دولت، دوام و پویایی جامعه عشایری ارتقا یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهانبخش میرزاوند همزمان با ۱۵ مهر ماه روز ملی عشایر و روستا به تشریح بخشی از فعالیت‌های این سازمان و وضعیت جامعه عشایری پرداخت و ابراز امیدواری کرد: موضوع ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر به بهترین وجهی که منافع عشایر را در بر داشته باشد، فیصله یابد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران خاطر نشان کرد: این سازمان با پرسنل معدودی معادل ۶ هزارم درصد کل نیرو‌های اداره کشور و با هزینه‌ای به میزان یک پانصد میلیونیوم کل هزینه کشور فعالیت می‌کند و بیشترین میزان رضایت جامعه هدف را به همراه داشته است.

وی با بیان این که وزیر جهادکشاورزی ۱۰۰ درصد با ادغام این سازمان مخالف است، افزود: البته طبق قانون بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گرانه سازمان‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما در سازمان امور عشایری هیچ فعالیت تصدی‌گری وجود ندارد و همه امور را تشکل‌ها و اتحادیه‌ها انجام می‌دهند.

میرزاوند سازمان امور عشایری را تشکیلاتی چابک، کارآمد و منعطف توصیف کرد و گفت: فعالیت جامعه عشایری قبل از تقسیمات فعلی کشوری نیز وجود داشته و علاوه بر این که تولید بخشی از مایحتاج عمومی کشور را بر عهده دارند، از نظر فرهنگی نیز هویت بخش هستند و زبان، آیین و سبک زندگی عشایر بخشی از فرهنگ این کشور است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: عشایر کشور در گذشته حتی مسیر‌های هزار کیلومتری را طی کرده و در حدود ۷۰ درصد پهنه کشور حضور داشته‌اند و مصداق بارز پدافند غیرعامل محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را عشایر انجام می‌دهند، تصریح کرد: در نظر داریم که با بکارگیری روش‌های نوین، این رقم را تا ۴۵ درصد افزایش دهیم و در زمینه‌های دیگر اقتصادی از جمله صنایع‌دستی و گردشگری نیز قابلیت‌های فراوانی در این بخش وجود دارد.

رئیس سازمان امور عشایر تضعیف عشایر را لطمه به کشور توصیف کرد و گفت: نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات گوشت پرداخت شده و اگر از چابکی و انعطاف جامعه عشایری کاسته شده و به تولید آنها لطمه وارد شود، امنیت غذایی کشور با مخاطره مواجه خواهد شد.

میرزاوند با بیان اینکه محرومیت‌های عشایر بررسی و احصا شده، اظهار داشت: نداشتن کدپستی یکی از کمبود‌های جامعه عشایری بود که حتی در زمینه دریافت نفت سفید هم مشکل ایجاد می‌کرد، اما با پیگیری‌های انجام شده، صندوق پستی و شبکه پستی برای عشایر راه‌اندازی شده و به زودی نیز همه سکونتگاه‌های عشایری تحت پوشش تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: سازمان امور عشایر ایران ، عشایر ، وزارت جهاد کشاورزی
