باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شرکت انرژی هستهای دولتی روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی سعی داشته به یک نیروگاه هستهای در منطقه ورونژ روسیه، که با اوکراین هممرز است، حمله کند.
روزنرگواتم در بیانیهای اعلام کرد که این پهپاد «با ابزارهای فنی سرکوب» شده و پس از برخورد به یک برج خنککننده در نیروگاه نووورونژ منفجر شده است.
این شرکت اعلام کرد: «هیچ خسارت یا جراحتی وجود نداشت؛ با این حال، انفجار لکه ای بر روی برج خنککننده به جا گذاشت. عملکرد ایمن نیروگاه هستهای در حالت عادی است.» و افزود که سطح تشعشعات طبیعی و بدون تغییر بوده است.
اوکراین هنوز در مورد این حادثه که شرکت روزنرگواتم آن را «اقدام تجاوزکارانه دیگری از سوی نیروهای مسلح اوکراین علیه نیروگاههای هستهای روسیه» توصیف کرد، اظهار نظری نکرده است.
مسکو پیش از این کی یف را به حمله به نیروگاههای هستهای در مناطق کورسک و اسمولنسک در غرب روسیه متهم کرده بود. اوکراین نیز به نوبه خود، روسیه را به ایجاد عمدی خطرات تشعشعات در نیروگاههای هستهای در خاک اوکراین متهم کرده است.
منبع: رویترز