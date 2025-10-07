باشگاه خبرنگاران جوان- جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۲۰ سارق در عملیات‌های جداگانه خبر داد و گفت: این افراد با روش‌های مختلفی از جمله جیب‌بری، سرقت لوازم خودرو و استفاده از پلاک‌های تقلبی اقدام به سرقت می‌کردند.

سرهنگ منوچهر نصیری افزود: برخی از سارقان حتی برای فریب شهروندان از سلاح‌های تقلبی استفاده می‌کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات، مأموران پلیس موفق شدند اعضای چند باند سرقت را شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ۵ نفر از این سارقان تبعه غیرایرانی هستند.

منبع:پلیس قم