باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -اعلمی رئیس دانشگاه تبریز گفت: از مجموع ۲۳ دانشجوی نمونه کشوری، پنج نفر از دانشگاه تبریز هستند که این موضوع جایگاه علمی و آموزشی این دانشگاه را در سطح کشور برجسته می‌کند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تقویت برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی افزود: اجرای طرح‌های کارآموزی، مهارت‌آموزی و ارتباط دانشگاه با صنعت از جمله برنامه‌های اصلی ما برای آماده‌سازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار است.

اعلمی با بیان اینکه دانشگاه تبریز با ۲۴ هزار دانشجو فعالیت می‌کند که نیمی از آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: این دانشگاه با دارا بودن ۱۸ دانشکده، ۳۰ مرکز پژوهشی، ۴ قطب علمی و ۸۰۰ عضو هیأت علمی از قطب‌های مهم علمی کشور به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه تبریز همچنین از پذیرش ۳۱۴ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۳ دانشجوی دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان خبر داد و گفت: حمایت از نخبگان و شناسایی استعداد‌های برتر از اولویت‌های دانشگاه تبریز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد ۱۲۷ قرارداد پژوهشی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم پنج برابر مجموع قرارداد‌های پنج سال گذشته است.

اعلمی خاطرنشان کرد: در پارک علم و فناوری دانشگاه نیز ۱۳۴ شرکت فعال هستند که از این میان ۳۶ شرکت دانش‌بنیان بوده و مجموع درآمد آنها در سال گذشته به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس دانشگاه تبریز در پایان با اشاره به حضور چهار هزار و ۵۰۰ دانشجوی بین‌المللی از هفت کشور در این دانشگاه گفت: ۹۰ درصد این دانشجویان از کشور عراق و مابقی از ترکیه، پاکستان، چین، جمهوری آذربایجان، افغانستان و سوریه هستند.

وی افزود: دانشگاه تبریز با ۲۰۰ دانشگاه و مرکز علمی جهان تفاهم‌نامه همکاری دارد و در مسیر تبدیل‌شدن به دانشگاه نسل چهارم گام برمی‌دارد.