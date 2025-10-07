باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ محققان دریافتند که دوچرخه‌سواری ممکن است نه تنها به دلیل لباس‌های تنگ یا زین‌های سفت، بلکه هنگام استفاده از صندلی‌های راحت و پددار نیز بر باروری مردان تأثیر منفی بگذارد.

این مطالعه شامل بیش از ۵۰۰۰ مرد از دانمارک و آمریکای شمالی بود. از آنها خواسته شد تا پرسشنامه‌هایی در مورد فعالیت بدنی و عادات دوچرخه‌سواری خود تکمیل کنند و سپس محققان نتایج بارداری شرکای آنها را زیر نظر گرفتند. این مطالعه بر نوع صندلی مورد استفاده، چه "راحت و پددار" باشد و چه "سفت و به سبک مسابقه‌ای"، متمرکز بود.

نتایج نشان داد مردانی که سه ساعت یا بیشتر در هفته روی صندلی‌های پددار دوچرخه‌سواری می‌کردند، "در مقایسه با غیر دوچرخه‌سواران، تا ۲۵٪ کمتر احتمال داشت که در ماه اول تلاش، شریک زندگی خود را باردار کنند. "

محققان توضیح دادند که دلیل این امر این است که صندلی‌های پددار ممکن است شریان اصلی که خون را به اندام‌های تولید مثل می‌رساند، فشرده کنند و بر تنظیم دمای بیضه تأثیر بگذارند، تعداد و کیفیت اسپرم را کاهش دهند و احتمالاً باعث اختلال نعوظ شوند.

پروفسور لورن وایز، محقق ارشد از دانشگاه بوستون، گفت: «صندلی‌های پددار، که اغلب حاوی فوم هستند، می‌توانند شریانی را که به اندام‌های تولید مثل خون می‌رساند، فشرده کنند و دمای این ناحیه را افزایش دهند که می‌تواند بر باروری تأثیر بگذارد. اگرچه تحقیقات هنوز محدود است، اما برای دوچرخه‌سوارانی که در بارداری مشکل دارند، عاقلانه است که زمان دوچرخه‌سواری خود را کاهش دهند یا صندلی دیگری انتخاب کنند.»

این مطالعه نشان داد که دوچرخه‌سواری با زین سفت هیچ مدرکی دال بر تأثیر منفی بر باروری نشان نداده است.

پروفسور آلن پیسی، از دانشگاه منچستر، تأیید کرد: «من نمی‌توانم به طور کامل توضیح دهم که چرا صندلی‌های نرم مشکل بزرگتری هستند، اما ممکن است به سبک دوچرخه‌سواری افراد مربوط باشد.»

این مطالعه در مجله تولید مثل انسان منتشر شده است.

منبع: دیلی میل