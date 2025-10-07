باشگاه خبرنگاران حجوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه برنامهریزیهای گسترده برای توسعه گردشگری عشایری در استان انجام شده است، گفت: بومگردی طبیعی و فرهنگی عشایر یکی از ظرفیتهای ارزشمندی است که باید بیش از پیش به مردم و گردشگران داخلی و خارجی شناسانده شود.
علی ناجی با بیان اینکه عشایر نیازمن حمایت دولت هستند اظهار کرد: سازمان امور عشایر کشور برای حمایت از اقتصاد عشایر چهار طرح حمایت از دامپروری، توسعه صنایع دستی، توسعه کشت گیاهان دارویی، و توسعه گردشگری عشایر محور را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: سبک زندگی سنتی، آیینها، صنایعدستی و طبیعت بکر ییلاقهای عشایری میتواند به یکی از جاذبههای مهم گردشگری تبدیل شود و در کنار حفظ اصالت فرهنگی، به اشتغال و درآمدزایی پایدار در مناطق عشایری کمک کند.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی ادامه داد: این استان با بیش از ۲۰ هزار خانوار عشایری و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت عشایری، سهم مهمی در تأمین امنیت غذایی و تولیدات اقتصادی کشور دارد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی با بیان اینکه هر خانواده عشایری توان تولید مایحتاج ۲۰ خانواده شهری را دارد، افزود: جامعه عشایری استان با دارا بودن حدود ۲ میلیون رأس دام، سالانه بیش از ۵۰ هزار تُن شیر تولید میکند و در تولید شیر در بین جوامع عشایری کشور رتبه نخست را داراست.
ناجی با اشاره به برخی پیشنهادها درباره انحلال سازمان امور عشایر به بهانه کوچک سازی بدنه دولت، تأکید کرد: ما با انحلال سازمان امور عشایر مخالف هستیم، چرا که این اقدام میتواند موجب تعطیلی تولید و تضعیف امنیت غذایی، صنایعدستی، کشت گیاهان دارویی و حتی امنیت مرزها شود.
وی افزود: هر چادر عشایری در واقع نهتنها سنگر تولید، بلکه سنگر دفاع از مرزهای کشور است، بهویژه در استانی مانند آذربایجانغربی که با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد. حضور عشایر در نوار مرزی، نقش مهمی در تثبیت جمعیت، حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا میکند.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر در اختیار قرار دادن پنلهای خورشیدی، احداث حمامهای عشایری و بهسازی ایلراهها بخشی از اقدامات رفاهی انجامشده برای عشایر بوده است.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی به صورت رایگان در اختیار عشایر قرار گرفته و سه هزار و ۵۰۰ آبشخور دامی گالوانیزه نیز با هدف بهبود وضعیت تأمین آب دامها و کاهش هدررفت منابع آبی در مناطق عشایرنشین تامین و نصب شده است.
ناجی خاطرنشان کرد: در یکسال اخیر حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن نهاده دامی بین دامداران عشایری توزیع شده است و نهاده مازاد بر نیاز دامها نیز توسط شرکتهای تعاونی عشایری تأمین و در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه خدماترسانی به مناطق ییلاقی از وظایف اصلی این اداره است، افزود: در کنار آن، رسیدگی به مناطق قشلاقی نیز در دستور کار قرار دارد.
آذربایجان غربی یکی از استانهای عشایرخیز کشور
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از استانهای عشایرخیز است، اظهار کرد: ۳۵ درصد صنایع دستی و ۲۵ درصد گوشت قرمز تولیدی توسط عشایر کل کشور را تولید میکنند.
وی تاکید کرد: در کنار تمام ارتفاعات و دامنههای طبیعی، آذربایجان غربی دارای دو قطب ییلاقی چالدران و سلیم خان شاهیندژ است.
ناجی خاطرنشان کرد: به رغم نقش تعیین کننده در پویایی اقتصاد، مرزداری، تامین امنیت مرزها، حافظ فرهنگ بومی محلی و منطقهای و دارای هویت خاص و نجیب، عشایر متاسفانه جامعهای کم برخوردار هستند.
وی عشایر را تامین کننده گیاهان دارویی و تقویت بوم گردی منطقه اعلام کرد و گفت: عشایر نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند و راههای دسترسی باید ایجاد و هر ساله مرمت و بازسازی شوند که سازمان در این مسیر گام بر داشته است
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی تصریح کرد: متاسفانه کم آبی و خشکسالی مشکلات زیادی را برای عشایر ایجاد کرده و در نگهداری دام و زندگی عمومی دچار بحران جدی هستند و باید کمک کرد تا این مشکلات به حداقل برسد.