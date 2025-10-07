حماس اعلام کرد که به دنبال غلبه بر همه موانع برای دستیابی به توافقی است که آرمان‌های مردم غزه را برآورده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در تلاش است تا بر «همه موانع» غلبه کند در حالی که این جنبش  مذاکرات غیرمستقیمی را با اسرائیل با هدف پایان دادن به جنگ دو ساله غزه انجام می دهند.

فوزی برهوم، مقام ارشد حماس در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «هیئت حماس که در مذاکرات فعلی در مصر شرکت می‌کند، به دنبال غلبه بر همه موانع برای دستیابی به توافقی است که آرمان‌های مردم ما در غزه را برآورده کند.»

برهوم گفت که حمله ۷ اکتبر به اسرائیل «پاسخی تاریخی» به اقدامات اسرائیل بود.

برهوم افزود: «ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که طوفان الاقصی در ۷ اکتبر، واکنشی تاریخی به تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن آرمان فلسطین بود.»

براساس اعلام وزارت بهداشت این منطقه، آماری که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند، حمله نظامی اسرائیل به غزه حداقل ۶۷۱۶۰ شهید برجای گذاشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس در غزه
