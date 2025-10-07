باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ وان‌پلاس ۱۵ جدید دارای دوربین اصلی سه‌گانه (۵۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله‌فوتو پریسکوپ است. این گوشی می‌تواند ویدیو‌های ۸ K ضبط کند. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴ K است.

بدنه این گوشی در برابر ضربه و خراش مقاوم است و طبق استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش آن ۶.۷۸ اینچی LTPO AMOLED با نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز، روشنایی ۱۸۰۰ نیت و وضوح ۳۱۶۸/۱۴۴۰ پیکسل است. همچنین از Dolby Vision و HDR۱۰+ برای تماشای ویدیو‌های عالی پشتیبانی می‌کند.

عملکرد عالی این دستگاه توسط اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶، پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ توسعه‌یافته با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت تضمین شده است.

این گوشی مجهز به دو اسلات سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۳.۲، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و فناوری مادون قرمز مبتنی بر هوش مصنوعی است. این گوشی با یک باتری ۷۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر فوق سریع ۱۲۰ واتی، شارژر بی‌سیم ۱۰ واتی و شارژ معکوس ۵ واتی برای سایر دستگاه‌های تلفن همراه تغذیه می‌شود.

منبع: gsmarena