وان‌پلاس از گوشی جدید خود رونمایی کرده است که از نظر مشخصات و قابلیت‌های عکاسی با بهترین گوشی‌های اندرویدی رقابت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ وان‌پلاس ۱۵ جدید دارای دوربین اصلی سه‌گانه (۵۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله‌فوتو پریسکوپ است. این گوشی می‌تواند ویدیو‌های ۸ K ضبط کند. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴ K است.

بدنه این گوشی در برابر ضربه و خراش مقاوم است و طبق استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش آن ۶.۷۸ اینچی LTPO AMOLED با نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز، روشنایی ۱۸۰۰ نیت و وضوح ۳۱۶۸/۱۴۴۰ پیکسل است. همچنین از Dolby Vision و HDR۱۰+ برای تماشای ویدیو‌های عالی پشتیبانی می‌کند.

عملکرد عالی این دستگاه توسط اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶، پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ توسعه‌یافته با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت تضمین شده است.

این گوشی مجهز به دو اسلات سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۳.۲، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و فناوری مادون قرمز مبتنی بر هوش مصنوعی است. این گوشی با یک باتری ۷۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر فوق سریع ۱۲۰ واتی، شارژر بی‌سیم ۱۰ واتی و شارژ معکوس ۵ واتی برای سایر دستگاه‌های تلفن همراه تغذیه می‌شود.

منبع: gsmarena

برچسب ها: وان پلاس ، عکاسی ، گوشی جدید
خبرهای مرتبط
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
تصویر شماتیک وان‌پلاس ۱۳ فاش شد
وان پلاس از محصولات ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا
به روز بودن دندان‌پزشکی ایران علی رغم کمبود تجهیزات
مدارس؛ محور فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند
گسترش جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری طی ۳ سال در سطح منطقه و کشورهای همسایه
آغاز ثبت‌نام انتخابات انجمن اولیا و مربیان‌
تشریح وضعیت شایع‌ترین سرطان در ایران
استقبال سازمان غذا و دارو از اقدامات کاهش دهنده هزینه‌های سلامت
کاربرد‌های فیزیوتراپی در کمک به بیماران قلبی_عروقی
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان
آخرین اخبار
سقوط شهاب سنگ بزرگ در سواحل اندونزی
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان
مدارس؛ محور فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند
استقبال سازمان غذا و دارو از اقدامات کاهش دهنده هزینه‌های سلامت
آغاز ثبت‌نام انتخابات انجمن اولیا و مربیان‌
به روز بودن دندان‌پزشکی ایران علی رغم کمبود تجهیزات
کاربرد‌های فیزیوتراپی در کمک به بیماران قلبی_عروقی
آخرین وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا
تشریح وضعیت شایع‌ترین سرطان در ایران
گسترش جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری طی ۳ سال در سطح منطقه و کشورهای همسایه
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی