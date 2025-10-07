رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تغییر نرخ تعرفه مشاوران املاک وتعیین شدن آن براساس ارزش معاملات ملکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشست خبری امروز خود در خصوص تغییر نرخ تعرفه های مشاوران املاک  اظهار داشت: پیشنهاد اولیه  در خصوص تغییر نرخ تعرفه ها  مبهم بود و به دلیل اینکه قانون ارزش معاملاتی در تمام کشور یکسان نیست، مشکلاتی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در تهران و شهرستان‌های اطراف (مثل شهرری و ورامین) ارزش معاملاتی متفاوت است.

وی ادامه داد: قانون دلالان که در سال ۱۳، به اتمام می‌رسد، بر روند کار ما تاثیر منفی گذاشته و برخی موانع را ایجاد کرده است.

 او بیان کرد: بر اساس ۷۰ درصد موافقت‌هایی که با افراد مرتبط گرفته شده، تسویه حساب‌های مربوط به پیش نویس‌ها انجام شده است.

گودرزی گفت: هیئت عالی نظارت تصمیم گرفته تا برآورد قیمت‌ها در ۴۰۰ شهر انجام شود و یک ضریب برای ارزش معاملاتی درنظر گرفته شود. این ضریب باید به گونه‌ای باشد که هیچ شهرستانی کمتر از میانگین ارزش روز ملک قرار نگیرد.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:  مسأله دیگر، تعیین سقف ارزش معاملاتی و نحوه محاسبه آن است. بر اساس توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد که کمیسیون‌های نظارت در حال کار بر روی تعیین یک ضریب مناسب برای ارزش معاملاتی هستند که می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف کمک کند.

وی افزود:  تأکید بر استفاده از میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک می‌تواند به عنوان یک معیار مناسب برای تعیین قیمت‌ها در نظر گرفته شود. این رویکرد می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری نماید.

او بیان کرد: به نظر می‌رسد که موضوعات مربوط به ارزش معاملاتی نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و همکاری‌ها و جلسات مستمر می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند. استفاده از شاخص‌های منطقه‌ای و میانگین ارزش معاملاتی می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب در نظر گرفته شود. با رفع موانع قانونی و بهبود روش‌های محاسبه، می‌توان به ایجاد یک بازار عادلانه‌تر و شفاف‌تر کمک کرد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
