یک شهاب سنگ بزرگ در دریای جاوه در سواحل اندونزی سقوط کرد و پس از آن یک نور درخشان و انفجاری مهیب رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ روزنامه جاکارتا گلوب با استناد به داده‌های هیئت ملی تحقیقات و نوآوری (BRIN) گزارش داد که یک شیء در تاریخ ۵ اکتبر بین ساعت ۶:۳۵ تا ۶:۳۹ بعد از ظهر به وقت محلی بر فراز شهر‌های کونینگان و سیربون پرواز کرده و در دریای جاوه سقوط کرده است. این موضوع توسط شاهدان عینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته تأیید شده است.

در این گزارش به نقل از یک ستاره‌شناس در BRIN آمده است: "من می‌توانم تأیید کنم که این یک شهاب سنگ نسبتاً بزرگ بوده و نوری که ساکنان دیده‌اند و انفجار هیچ تهدیدی ایجاد نکرده است. "

آژانس هواشناسی محلی همچنین خاطرنشان کرد که کارشناسان پس از سقوط شهاب سنگ، لرزش‌های شدیدی را ثبت کرده‌اند.

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که شهاب سنگ‌ها اجسام جامد طبیعی با منشأ کیهانی هستند که بر روی سطح یک جرم آسمانی بزرگ مانند یک سیاره سقوط می‌کنند. آنها ممکن است از فلزات جامد (شهاب‌سنگ‌های آهنی) یا ترکیبی از فلزات و سنگ‌ها (شهاب‌سنگ‌های سنگی-آهنی) تشکیل شده باشند. اجرام آسمانی کوچک‌تر که در جو زمین می‌سوزند و به سطح زمین نمی‌رسند، به عنوان شهاب‌سنگ یا "ستاره‌های دنباله‌دار" شناخته می‌شوند. تنها حدود ۹٪ از جرم کل شهاب‌سنگ‌ها به سطح زمین می‌رسد.

به گفته برخی از دانشمندان، زمین سالانه مورد اصابت یک بارش شهابی با جرم کل حدود ۲۱.۳ تن قرار می‌گیرد. با این حال، آمار نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰۰۰۰ شهاب‌سنگ، تنها یک شهاب‌سنگ قدرت تخریب قابل توجهی دارد. اکثر شهاب‌سنگ‌های یافت شده در سطح زمین جرمی از چند گرم تا چند کیلوگرم دارند.

منبع: TASS

برچسب ها: شهاب سنگ ، اندونزی ، اجسام ، جاکارتا
خبرهای مرتبط
تعداد کشته‌شدگان فرو ریختن مدرسه در اندونزی به ۵۳ نفر رسید
رونمایی از بزرگترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران توسط نوجوان ۱۴ ساله+ فیلم
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا
به روز بودن دندان‌پزشکی ایران علی رغم کمبود تجهیزات
مدارس؛ محور فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند
گسترش جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری طی ۳ سال در سطح منطقه و کشورهای همسایه
آغاز ثبت‌نام انتخابات انجمن اولیا و مربیان‌
تشریح وضعیت شایع‌ترین سرطان در ایران
استقبال سازمان غذا و دارو از اقدامات کاهش دهنده هزینه‌های سلامت
کاربرد‌های فیزیوتراپی در کمک به بیماران قلبی_عروقی
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان
آخرین اخبار
سقوط شهاب سنگ بزرگ در سواحل اندونزی
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان
مدارس؛ محور فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند
استقبال سازمان غذا و دارو از اقدامات کاهش دهنده هزینه‌های سلامت
آغاز ثبت‌نام انتخابات انجمن اولیا و مربیان‌
به روز بودن دندان‌پزشکی ایران علی رغم کمبود تجهیزات
کاربرد‌های فیزیوتراپی در کمک به بیماران قلبی_عروقی
آخرین وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا
تشریح وضعیت شایع‌ترین سرطان در ایران
گسترش جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری طی ۳ سال در سطح منطقه و کشورهای همسایه
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی