یک شهاب سنگ بزرگ در دریای جاوه در سواحل اندونزی سقوط کرد و پس از آن یک نور درخشان و انفجاری مهیب رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ روزنامه جاکارتا گلوب با استناد به داده‌های هیئت ملی تحقیقات و نوآوری (BRIN) گزارش داد که یک شیء در تاریخ ۵ اکتبر بین ساعت ۶:۳۵ تا ۶:۳۹ بعد از ظهر به وقت محلی بر فراز شهر‌های کونینگان و سیربون پرواز کرده و در دریای جاوه سقوط کرده است. این موضوع توسط شاهدان عینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته تأیید شده است.

در این گزارش به نقل از یک ستاره‌شناس در BRIN آمده است: "من می‌توانم تأیید کنم که این یک شهاب سنگ نسبتاً بزرگ بوده و نوری که ساکنان دیده‌اند و انفجار هیچ تهدیدی ایجاد نکرده است. "

آژانس هواشناسی محلی همچنین خاطرنشان کرد که کارشناسان پس از سقوط شهاب سنگ، لرزش‌های شدیدی را ثبت کرده‌اند.

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که شهاب سنگ‌ها اجسام جامد طبیعی با منشأ کیهانی هستند که بر روی سطح یک جرم آسمانی بزرگ مانند یک سیاره سقوط می‌کنند. آنها ممکن است از فلزات جامد (شهاب‌سنگ‌های آهنی) یا ترکیبی از فلزات و سنگ‌ها (شهاب‌سنگ‌های سنگی-آهنی) تشکیل شده باشند. اجرام آسمانی کوچک‌تر که در جو زمین می‌سوزند و به سطح زمین نمی‌رسند، به عنوان شهاب‌سنگ یا "ستاره‌های دنباله‌دار" شناخته می‌شوند. تنها حدود ۹٪ از جرم کل شهاب‌سنگ‌ها به سطح زمین می‌رسد.

به گفته برخی از دانشمندان، زمین سالانه مورد اصابت یک بارش شهابی با جرم کل حدود ۲۱.۳ تن قرار می‌گیرد. با این حال، آمار نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰۰۰۰ شهاب‌سنگ، تنها یک شهاب‌سنگ قدرت تخریب قابل توجهی دارد. اکثر شهاب‌سنگ‌های یافت شده در سطح زمین جرمی از چند گرم تا چند کیلوگرم دارند.

منبع: TASS