شهروندخبرنگار ما تصاویری از پویش درختکاری به مناسبت روز روستا و عشایر در شهرستان فزیمان استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، پویش درختکاری در روستای تقی آباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استان خراسان رضوی برگزار شد.در این پویش، شرکت‌کنندگان با هدف ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز، اقدام به غرس تعدادی نهال کردند. همچنین در این مراسم بر اهمیت مشارکت مردمی در حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی تأکید شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن یونسی - خراسان رضوی

