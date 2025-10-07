مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان میزبان مسابقات فوتسال وزارت نیرو خواهد بود و تدارکات لازم برای برگزاری شایسته این رویداد در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ رضا رضایی در نشست شورای انسجام‌بخشی صنعت آب و برق کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با تصمیم اعضای شورا، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در استان موظف شدند اقدامات لازم برای برگزاری مسابقات فوتسال وزارت نیرو را در استان فراهم کنند.

وی افزود: این رویداد ورزشی به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی ورزشی در بدنه وزارت نیرو شناخته می‌شود و تلاش می‌کنیم میزبانی شایسته‌ای برای همکاران از سراسر کشور رقم بخورد.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به دیگر مصوبات نشست گفت: در این جلسه بر تعیین تکلیف بدهی‌های متقابل میان شرکت‌های صنعت آب و برق استان نیز تأکید شد و مقرر گردید بررسی‌های کارشناسی لازم برای ساماندهی این موضوع انجام گیرد.

رضایی تصریح کرد: همکاری، هماهنگی و انسجام میان مجموعه‌های صنعت آب و برق می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم استان باشد.