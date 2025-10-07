با حضور رئیس سازمان صداوسیما در ستاد کل نیرو‌های مسلح، سرلشکر موسوی از اقدامات کارکنان رسانه ملی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، هدف قرار گرفتن سازمان صداوسیما از سوی دشمن صهیونیستی را نشانه‌ای از خشم و استیصال در برابر رزم بی‌امان، روشنگری و اقدامات موثر این سازمان دانست.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با قدردانی از تلاش، هم‌افزایی و هماهنگی مدیران و کارکنان صداوسیما با نیرو‌های مسلح، به‌ویژه در شرایط بحرانی و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر اهمیت تداوم همکاری رسانه ملی و نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

وی رسانه ملی را موفق و سربلند در مقابله با دشمن در جبهه جنگ نرم، شناختی و رسانه‌ای و پرچمدار جهاد تبیین دانست.

جبلی نیز با ابراز قدردانی از مجاهدت‌ها، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان قدرتمند و باصلابت نیرو‌های مسلح در برخورد قاطع و کوبنده با دشمن و حراست و پاسداری از میهن عزیز و آرمان‌های انقلاب اسلامی بر همکاری و تعامل رسانه ملی با نیرو‌های مسلح در جهت ارتقای قدرت بازدارندگی، تبیین دستاورد‌ها و قدرت‌آفرینی آنان تأکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد که سازمان صداوسیما آمادگی دارد تا هم‌افزایی و هماهنگی را روز به روز بیشتر و تقویت کند و این دیدار را نشان‌دهنده عزم و اراده مشترک برای تقویت همکاری در جهت شکست دشمن دانست.

برچسب ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، رئیس سازمان صدا و سیما ، جنگ ۱۲ روزه
