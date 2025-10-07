باشگاه خبرنگاران جوان - با ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی، نیروهای دستگاههای نظارتی با شرط تازهای برای پیوستن به دولت مواجه شدند.
«گذشت حداقل ۲ سال از پایان دوران تصدی مسئولیت یا سمت نظارتی در دستگاههای نظارتی» این شرط جدید هیئت وزیران برای عضویت در هیئت مدیره شرکتهای صندوقهای بازنشستگی است.
رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگاههای نظارتی هستند که مشمول تصویبنامه هیئت وزیران میشوند.