با پیگیری وزیر کار ممنوع‌الورودی ناظران نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی، نیرو‌های دستگاه‌های نظارتی با شرط تازه‌ای برای پیوستن به دولت مواجه شدند.

«گذشت حداقل ۲ سال از پایان دوران تصدی مسئولیت یا سمت نظارتی در دستگاه‌های نظارتی» این شرط جدید هیئت وزیران برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی است.

رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگاه‌های نظارتی هستند که مشمول تصویب‌نامه هیئت وزیران می‌شوند.

برچسب ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، صندوق‌های بازنشستگی ، نهادهای امنیتی
خبرهای مرتبط
وزارت تعاون در شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۳ اول شد
سامانه فوریت‌های اداری به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
دستور وزیر رفاه برای بهره‌مندی از ظرفیت موسسات مردم‌نهاد در حوزه بهزیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
اتمام ۹۰ درصدی بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار
ثبت‌نام پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور آغاز شد
اتمام ۹۰ درصدی بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
خط تلفن مزاحمین اورژانس و آتش نشانی قطع شد
ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در شش ماه اول سال
تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک‌ تهران در پایتخت معاینه فنی می‌گیرند
دادستان کل کشور: عزم دستگاه قضا تعقیب کیفری و مطالبه خسارت از عاملان جنگ ۱۲ روزه است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است
سامانه فوریت‌های اداری به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
صدور گواهینامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله وارد فاز اجرایی شد
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی استان تهران
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
اجرای برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۴۴ نقطه از پایتخت
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
هوای تهران در شرایط نارنجی
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
تهران نه فقط پایتخت جمهوری اسلامی، بلکه قلب تپنده ایران است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه