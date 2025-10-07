ارتش رژیم صهیونیستی از حملات پهپادی یمن به اراضی اشغالی و به صدا درآمدن آژیرهای خطر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ادعا کرد که چهار پهپاد شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است.

در بیانیه‌ای نظامی ادعا شده است که این سه پهپاد بر فراز ایلات در جنوب اسرائیل سرنگون شدند و آژیر‌های حمله هوایی در منطقه به صدا درآمد. پهپاد چهارم در خارج از مرز اراضی اشغالی رهگیری شد.

هیچ گزارشی از جراحات یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است.

انصارالله یمن و اسرائیل در ماه‌های گذشته در بحبوحه افزایش تنش بر سر تجاوز جاری تل‌آویو علیه نوار غزه، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۷۱۰۰ نفر شهید شده‌اند، حملات متقابلی را انجام داده اند.

منبع: آناتولی