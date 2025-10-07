یک رسانه عربی در گزارشی به تیم فوتبال شباب الاهلی امارات و وضعیت دو بازیکن ایرانی این تیم پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شباب الاهلی پیش از پایان مهلت نقل‌وانتقالات تابستانی،  رضا غندی‌پور مهاجم جوان و ۱۹ ساله خود را تا پایان فصل به الوحده قرض داد.

غندی‌پور که در تیرماه از پیکان ایران به شباب الاهلی پیوسته بود، یکی از چهره‌های آینده‌دار و امید‌های تازه خط حمله این تیم محسوب می‌شد.

تنها چند روز پس از جدایی غندی‌پور، کادر فنی به رهبری پائولو سوزا با شوک دیگری روبه‌رو شد. سردار آزمون، مهاجم ملی‌پوش ایرانی این تیم، در تمرین روز چهارم ماه جاری از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت شد و بلافاصله برای انجام آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان منتقل گردید.

نتایج معاینات نشان داد که آزمون دچار پارگی شده و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد؛ موضوعی که به معنی دوری طولانی‌مدت او از میادین است. این مصدومیت ضربه سنگینی برای تیمی است که بخش زیادی از توان تهاجمی‌اش به حضور آزمون وابسته بود.

شباب الاهلی از ابتدای فصل با مشکل گلزنی روبه‌رو بوده و در پنج بازی خود در لیگ ادنوک تنها چهار گل به ثمر رسانده است. این ضعف در خط حمله حتی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیز مشهود بود؛ به‌ویژه در دیدار برابر تراکتور ایران که به تساوی ۱-۱ منجر شد.

در حال حاضر، شباب الاهلی با ۱۰ امتیاز که حاصل سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست است، در رده چهارم جدول لیگ امارات قرار دارد. با این حال، کادر فنی امیدوار است بتواند با وجود غیبت مهره‌های کلیدی، تعادل تیم را در هفته‌های آینده حفظ کند.

سردار آزمون که به‌تازگی از مصدومیت قبلی بازگشته بود، در نخستین بازی خود برابر النصر موفق شد در دقیقه ۹۵ گل پیروزی را برای تیمش به ثمر برساند، اما اکنون با مصدومیتی جدید و جدی مواجه شده که او را برای مدتی طولانی از میادین دور نگه خواهد داشت.

اکنون کادر فنی شباب الاهلی در حال بررسی گزینه‌هایی برای جایگزینی سردار آزمون است، چرا که تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ و همچنین حضور قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیا به راه‌حل‌های فوری در خط حمله نیاز دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال شباب الاهلی ، سردار آزمون
