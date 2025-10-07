برخورد قاطع با متخلفان بازار؛ نظارت کالاهای اساسی بر عهده فرمانداران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار که در محل سالن شهدای گمنام برگزار شد، وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار و همه دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی را نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه فرمانداران و مسئولان شهرستان با نظارت بر بازار قیمت‌ها را کنترل کنند، اظهار داشت: نیازمند تهیه گزارش تحلیلی و تشکیل تیم تخصصی توسط دستگاه‌های اجرایی متولی هستیم که به صورت هفتگی بازار را بر اساس برنامه زمانبندی رصد کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که قدردان تک تک مردم باشیم، افزود: باید تلاش کنیم در حوزه اقتصادی مشکلی گریبانگیر جامعه نشود چراکه مردم خواستار نظارت و برخورد قاطع‌تر با پدیده گرانفروشی هستند.

ازهاری با ذکر اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از موضوعات سطح کلان کشور است، ادامه داد: ما انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی با همگرایی و هم افزایی در شرایط حساس کنونی ورود کنند و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته با امکانات مرتبط و گشت‌های مشترک نظارت کامل بر بازار را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت: برای جلسه آینده گزارشی از سامانه جامع انبار‌های استان تهیه و ارائه دهید.

طبق گفته ازهاری، هیچ توجیهی از تعاون روستایی برای احتکار، کم فروشی و گران فروشی محصول سیب زمینی را نمی‌پذیریم و از همین لحظه باید به فکر خرید تضمینی این محصول و عقد قرارداد با دست اندر کاران فعال این حوزه باشند.