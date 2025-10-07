باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان در ۵ بخش مکتوب (گزارش، خبر، گفت‌و‌گو، یادداشت، تیتر)، تصویری (ویدئو تا ۲۰ دقیقه)، فضای مجازی (پست، ریل، استوری، توییت)، گرافیکی (اینفوگرافیک و موشن‌گرافیک) و عکس برگزار خواهد شد که آثار در این بخش‌ها دریافت می‌شود.

محور‌های جشنواره شامل «عملکرد مجلس دوازدهم در حوزه قوانین و اقدامات نظارتی»، «تنقیح قوانین»، «مجلس و حفظ اتحاد مقدس»، «تحلیل و تفسیر مصوبات مجلس»، «تبیین مصوبات مجلس شورای اسلامی به زبان ساده»، «نقد سازنده و کمک به آسیب شناسی دقیق و تکمیل قوانین مجلس»، «مجلس و دیپلماسی پارلمان»، «قانون خوب؛ قانون بد/ نظارت خوب، نظارت بد»، «زنان و مجلس/ جوانان و مجلس»، «نظارت میدانی نمایندگان» و «نقش مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی» است.

مطابق آیین‌نامه، هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ اثر که در فاصله ۸ خرداد ۱۴۰۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تولید یا منتشر شده باشد، ارسال کند. تمامی آثار باید با ذکر نام صاحب اثر یا تأیید مدیرمسئول رسانه ارائه شوند. همچنین مهلت ارسال آثار تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود و مراسم اختتامیه نیز همزمان با ایام روز مجلس در آذرماه برگزار خواهد شد.