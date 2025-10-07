باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در جلسه شورای آرد و نان استان با اشاره به اهمیت موضوع نان بهعنوان قوت غالب مردم، اظهار داشت: وظیفه همه ماست که از مرحله تولید گندم تا تولید نان، نظارت دقیق و مستمر داشته باشیم.
وی در ادامه درباره افزایش نرخ نان تصریح کرد: افزایش قیمت نان مختص استان کردستان نبوده و در سراسر کشور اعمال شده است؛ با این حال، کردستان از جمله استانهایی بود که در این زمینه با تأخیر و در آخرین مراحل اقدام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد بر کیفیت آرد تولیدی کارخانهها افزود: با وجود افزایش قیمت نان، کیفیت تولیدی آن در سطح مطلوب قرار ندارد و باید در این زمینه بازنگری و نظارت جدیتری صورت گیرد.
ازهاری یکی از راهکارهای عملی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد یارانهای و فروش آن به واحدهای آزادپز را ایجاد بنکر (سیلو یا مخزن ذخیره) در خبازیهای یارانهای و تحویل آرد بهصورت فله عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح میتواند از انحراف احتمالی آرد یارانهای جلوگیری کند.