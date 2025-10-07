معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بر لزوم شفاف‌سازی منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز تأکید کرد و گفت: با توجه به عدم ثبت درخواست خرید آرد در سامانه اداره غله از سوی برخی واحدهای آزادپز، باید منبع تأمین آرد این واحدها مشخص شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-  ارسلان ازهاری در جلسه شورای آرد و نان استان با اشاره به اهمیت موضوع نان به‌عنوان قوت غالب مردم، اظهار داشت: وظیفه همه ماست که از مرحله تولید گندم تا تولید نان، نظارت دقیق و مستمر داشته باشیم.

وی در ادامه درباره افزایش نرخ نان تصریح کرد: افزایش قیمت نان مختص استان کردستان نبوده و در سراسر کشور اعمال شده است؛ با این حال، کردستان از جمله استان‌هایی بود که در این زمینه با تأخیر و در آخرین مراحل اقدام کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد بر کیفیت آرد تولیدی کارخانه‌ها افزود: با وجود افزایش قیمت نان، کیفیت تولیدی آن در سطح مطلوب قرار ندارد و باید در این زمینه بازنگری و نظارت جدی‌تری صورت گیرد.

ازهاری یکی از راهکار‌های عملی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و فروش آن به واحد‌های آزادپز را ایجاد بنکر (سیلو یا مخزن ذخیره) در خبازی‌های یارانه‌ای و تحویل آرد به‌صورت فله عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند از انحراف احتمالی آرد یارانه‌ای جلوگیری کند.

برچسب ها: کردستان ، ارد ونان ، استانداری‌
خبرهای مرتبط
میزان پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران متولی است
آمادگی کردستان برای مدیریت بحران‌های زمستانی / تاکید معاون استاندار بر تأمین کالاهای اساسی
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ نفر از پاسداران سپاه شهرستان سروآباد توسط گروهک‌های معاند و ضد انقلاب به شهادت رسیدند
توانمندسازی صنعتگران کردستان با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت است
کشف ۴۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق درگمرکات کردستان
برخورد قاطع با متخلفان بازار؛ نظارت کالاهای اساسی بر عهده فرمانداران
منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز باید مشخص شود
آخرین اخبار
برخورد قاطع با متخلفان بازار؛ نظارت کالاهای اساسی بر عهده فرمانداران
منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز باید مشخص شود
توانمندسازی صنعتگران کردستان با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت است
۲ نفر از پاسداران سپاه شهرستان سروآباد توسط گروهک‌های معاند و ضد انقلاب به شهادت رسیدند
کشف ۴۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق درگمرکات کردستان
۲۰۰ محفل انس با قرآن کریم در کردستان همزمان با مسابقات سراسری قرآن برگزار می‌شود
آمادگی کردستان برای مدیریت بحران‌های زمستانی / تاکید معاون استاندار بر تأمین کالاهای اساسی