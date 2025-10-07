رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی با مجوز بیمه مرکزی و همراهی شرکت‌های بیمه، طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» برای منازل مسکونی را پیاده سازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شمس اله سلامی روز سه شنبه در کنفرانس ارزیابی اقتصاد سوانح با موضوع «مدل ارزیابی اقتصادی سوانح برای مدل سازی مدیریت مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» و با هدف آشنایی مدیران ارشد اجرایی و پژوهشگران حوزه ریسک و بیمه با نیاز‌های و مدل‌های اقتصادی بیمه حوادث طبیعی برگزار شد به ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های راهبردی و استراتژیک صندوق پرداخت.

وی گفت: همه ما آگاهیم که حوادث طبیعی، مانند زلزله، سیل، طوفان و دیگر بحران‌ها، نه تنها تهدیدی برای جان انسان‌ها و سلامت جامعه هستند، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور می‌گذارند. در این میان، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان یکی از ابزار‌های پیشگیرانه و حمایتی، نقش حیاتی در کاهش اثرات مالی و اجتماعی این حوادث ایفا می‌کند.

سلامی افزود: در واقع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف پوشش‌دهی به خسارات ناشی از حوادث طبیعی به ویژه در بخش ساختمان‌های مسکونی، یکی از نهاد‌های تأثیرگذار در کاهش ریسک‌های اقتصادی است. این صندوق، با ارائه بیمه‌هایی که خسارات مالی ناشی از این حوادث را جبران می‌کند، به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نقش مهمی در ایجاد امنیت و حمایت مالی ایفا می‌کند. به گونه‌ای پس از پنج سال از آغاز فعالیت این صندوق، تمام ساختمان‌های مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه از ایجاد بیمه تکمیلی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: بیمه تکمیلی حوادث طبیعی؛ گامی مؤثر برای تأمین امنیت مالی در برابر بحران‌هاست و با توجه به افزایش وقوع حوادث طبیعی و دیگر بحران‌های زیست‌محیطی در کشور، صندوق بیمه حوادث طبیعی با مجوز بیمه مرکزی و همراهی شرکت‌های بیمه، طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» برای منازل مسکونی را پیاده سازی کرده است.

رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تصریح کرد: این طرح، با هدف کاهش آسیب‌های مالی ناشی از حوادث غیرمنتظره به‌ویژه در مناطق پرخطر و کم برخوردار به اجرا در می‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از حاکمیت داده تاکید کرد و گفت: حاکمیت داده در صنعت بیمه تکمیلی حوادث طبیعی می‌تواند به‌طور مستقیم بر افزایش کارایی، کاهش ریسک‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات تأثیر بگذارد و این مهم نیازمند همراهی و همکاری ارگان‌های مرتبط با حوادث طبیعی همچون بنیاد مسکن، مدیریت بحران و … است.

منبع: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

برچسب ها: صندوق بیمه حوادث ، حوادث ساختمانی
