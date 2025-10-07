باشگاه خبرنگاران جوان - آنا کلودیا روسباخ در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر که طی مراسمی امروز به میزبانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: بحرانها در جوامع انسانی چهرهای واقعی دارند.
این مقام مسئول در سازمان ملل گفت: این بحرانها به معنای از دست دادن تنها خانهها نیستند، بلکه از دست دادن امید و آینده و خانوادههایی که مجبور به فرار از خانههایشان میشوند، کودکان در اردوگاههای پناهندگان که برای یافتن آیندهای بهتر در حال آموزش هستند، و جوامعی که بدون آب و برق دستوپنجه نرم میکنند، همگی گواهی بر این بحرانها هستند.
وی در ادامه و با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴، ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به ترک خانههای خود شدند که شاهد رکوردی بیسابقه بودیم، افزود: بسیاری از این افراد به دنبال امنیت در شهرهایی رفتند که خود تحت فشارهای شدید قرار دارند و در کنار این بحران آوارگی، بیش از سه میلیارد نفر از مسکن ناکافی رنج میبرند و بیش از ۱.۱ میلیارد نفر در سکونتگاههای غیررسمی و محلههای فقیرنشین زندگی میکنند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به دستاوردهای مثبت در برخی کشورها، گفت: با وجود چالشها، ما در برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد شاهد مواردی بودهایم که در آنها، بازسازی خانهها و فراهم کردن دسترسی به مسکن، امید و ثبات را به جوامع بازگردانده است.
وی ادامهداد: به عنوان مثال، در عراق، خانوادههای آواره توانستند خانه و امنیت خود را دوباره بازسازی کنند. در سومالی، دسترسی بهتر به زمین امید را به حاشیهنشینان بازگرداند و در لبنان، ارتقای سطح زندگی در محلههای دچار تفرقه شده، به ایجاد جوامع متحد و پایدار کمک کرده است.
روسباخ با اشاره به اینکه این تجارب به ما یادآوری میکند که بازسازی خانهها، تنها مربوط به آجر و ملات نیست، بلکه به کرامت انسانی و امید مربوط میشود. افزود: در روز جهانی اسکان بشر، از تمام دولتها، شرکا و جوامع محلی میخواهم که در راستای رسیدگی به این بحرانها با فوریت بیشتری اقدام کنند.
وی در ادامه به اهمیت سرمایهگذاری در شهرها برای فراهم کردن مکانهایی امن، دارای فرصتهای برابر و تابآوری اشاره کرد و گفت: در ماه مه ۲۰۲۶، در مجمع جهانی شهری با موضوع تأمین مسکن جهان: شهرها و جوامع امن و تابآور در باکو گرد هم خواهیم آمد.
روسباخ در پایان تأکید کرد: این فرصت فرصتی برای ارائه راهحلها و پیشبرد اقدامات مؤثر در زمینه تأمین مسکن و ایجاد جوامعی مقاوم است. زیرا وقتی خانهای را بازسازی میکنیم، در واقع امید را بازسازی میکنیم.
منبع: وزارت راه و شهرسازی