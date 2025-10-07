دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد

«دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» با هدف تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوار‌ها و توسعه ابزار‌های اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار)» پس از تصویب در هیات عالی بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوار‌ها و توسعه ابزار‌های اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

براساس این گزارش، در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده (۱۰) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۳، مبنی بر تهیه و تصویب «دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» در هیأت عالی بانک مرکزی و به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوار‌ها و توسعه ابزار‌های اعتباری مربوط به آن، تدوین ضوابط اجرایی تکلیف قانونی پیش‌گفته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

بانک مرکزی پس از أخذ نظر از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این رابطه، مراتب تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه)» با استفاده از ظرفیت و ویژگی‌های عقد مرابحه در تناسب با حکم قانونی صدرالذکر تدوین و در چهلمین جلسه مورخ ۱‏/۷‏/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

براساس این دستورالعمل متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه می‌باشد.

همچنین سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

این دستورالعمل می‌افزاید، موسسه اعتباری موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی می‌باشد را از طرق مقتضی احراز کند.

گفتنی است، پس از افتتاح و معرفی حساب «جاری» اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳) مؤسسه اعتباری اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی کرده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب «تسهیلات» به حساب جاری اعتبار وی واریز می‌کند.

بانک‌ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏/۵‏‏/۱۳۹۶، به تمامی واحد‌های ذیربط در آن بانک ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ‏

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: تسهیلات اعتباری ، سرپرستان خانوار ، بانک مرکزی
