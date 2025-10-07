باشگاه خبرنگاران جوان - نشست اول از سلسله نشستهای تخصصی نقد کتـاب در سالن اندیشه کتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، با حضور جمعی از پژوهشگران و علاقهمندان به حوزه کتاب، برگزار شد.
کتاب «مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی اسلام»، تألیف حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، با حضور مؤلف کتاب رونمایی و توسط ️حجت الاسلام و المسلمین عبدالرسول بینازاده؛ استاد حوزه و دانشگاه، دکتر زهرا قاسمنژاد؛ دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و محمدکاظم کاوه پیشقدم؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
کتاب «مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی اسلام»، شامل بررسی تحلیلی آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهماالسّلام در باب الگوی حکومت مشروع از نظر اسلام، اثر حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السّلام و استاد دانشگاه تهران، توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.
این اثر در ۳۵۸ صفحه و چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است: فصل نخست؛ به بازخوانی برخی مفاهیم کلیدی اسلام نظیر قرآن، سنت و جایگاه عقل در علوم معارف دینی پرداخته است.
فصل دوم؛ ضرورت حکومت و خاستگاههای شناختی و اعتقادی نظام سیاسی اسلام نظیر اصل توحید، اصل معاد، اصل نبوت، اصل امامت و مقام خلیفه اللهی انسان در جهان هستی را تبیین میکند.
فصل سوم؛ به الگوی نظام سیاسی اسلام از منظر منابع نقلی نظیر اثبات نظام ولایت و امامت بر مبنای جهان بینی اسلامی و آیات قرآن، نقش مردم در نظام ولایت و امامت، جایگاه مشورت در اداره جامعه اسلامی، چگونگی شکلگیری نخستین دولت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت و مساله جانشینی در نظام سیاسی اسلام میپردازد.
فصل چهارم؛ به الگوی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت بر اساس اندیشهها و آراء متفکران اسلامی و فقیهان در دوران غیبت پرداخته و همچنین سیر تاریخی در نظریه ولایت فقیه را واکاوی میکند.
در این کتاب، نویسنده مهمترین مسائلی را که در اندیشههای سیاسی مطرح جهان مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است، با مراجعه به منابع نقلی اسلام، بهویژه قرآن کریم و سنت معصومین (ع)، مورد بررسی قرار داده است. هدف این رویکرد آن است که فارغ از اندیشهها و آرایی که در این عصر و یا عصرهای نه چندان دور در باب موضوعات کلیدی سیاست، حکمرانی و اداره جامعه انسانی مطرح شده است، راهی برای درنگ و اندیشیدن بیشتر در همین موضوعات کلیدی از منظر منابع نقلی اسلام گشوده شود. چنین درنگی به خواننده فرهیخته کمک خواهد کرد تا بدون هر گونه سوگیری و پیشداوری بتواند به درستی بر آنچه اسلام راستین در باب حکومت و اداره جامعه اسلامی پیروان خود را بدان فراخوانده، آگاه شود.
این اثر همچنین به خوانندگانی که به مباحث اندیشه سیاسی اسلام علاقهمند هستند، کمک میکند تا برخی از مباحث اندیشه سیاسی اسلام که متاثر از نظریههای اندیشه سیاسی غرب است را بهتر بشناسند و در نتیجه، مسیر درست را از مسیرهای نادرست تشخیص دهند.
نویسنده در این فرصت تاریخی حساس، ترویج و تبیین تعالیم اندیشه سیاسی اسلام را که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک الگوی زنده و کارآمد محقق شد و راهی نورانی را پیشروی جویندگان حقیقت در سراسر جهان گشود، بهعنوان وظیفهای خطیر و جدی میداند. این مسئولیت، که بر عهده همه اهل قلم، پژوهشگران و مسئولین در حوزههای فکری و فرهنگی نهاده شده، باید بهگونهای انجام پذیرد که ذخیرهای پایدار و ارزشمند برای نسلهای آینده باشد.
منبع: حرم شاهچراغ