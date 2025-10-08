باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - سعید نجاتی تهیه کننده فیلم کوتاه دوچرخه آبی در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: خیلی خوشحالم که برای سال‌های متوالی به عنوان تهیه کننده یک فیلم کوتاه با عنوان دوچرخه آبی در جشنواره هستم. این اثر درباره معلم و دانش آموز کم بضاعتی است که دوچرخه‌ای دارد و تلاش می‌کند خود را به آرزوهایش برساند. وی افزود: سال گذشته دوستان لطف داشتند و به دلیل حضور فعال در زمینه کودک و نوجوان، برای من بزرگداشت گرفتند.

نجاتی درباره فیلم کوتاه گفت: از سال گذشته بنا بر این شد که اختتامیه بخش کوتاه و بلند فیلم‌های جشنواره جدا شود. از نظر من این یک نکته خوب است که فیلم‌های کوتاه به طور مستقل مراسمی داشته باشند.

او ادامه داد: امسال تعداد فیلم‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. یک سری نقاط ضعف وجود دارد که امیدوارم بازنگری شود. اینکه فکر می‌کنم بخش کوتاه وجه خوبی داشته باشد و برای بخش جایزه فکری شود. ذوق بچه‌های فیلم کوتاه به همین جایزه است. فکر می‌کنم نوع نگاه فیلم کوتاه متفاوت است و امیدوارم در بخش فیلم کوتاه داور فیلم کوتاه داشته باشیم و بگویند جایزه ای برای تماشاگران داریم.