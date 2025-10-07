بی تأثیری افزایش نرخ ارز مرکز مبادله بر توسعه صادرات+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حریری، رئیس اتاق ایران و چین، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و حاکمیت در زمینه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور توسط کمتر از چند ده شرکت حاکمیتی انجام میشود. این شرکتها شامل پتروشیمیهای بزرگ، هلدینگهای معدنی و فولادی هستند که یا متعلق به دولتاند یا به نهادهای حاکمیتی وابستهاند.
تو با اشاره به این موضوع افزود: بخش خصوصی واقعی در این زمینه وجود ندارد و مدیرانی که در این بخش فعالیت میکنند، غالباً توسط حاکمیت منصوب شدهاند و ارز صادراتی را تحویل دولت نمیدهند.
حریری بیان کرد: این وضعیت نشاندهنده بیعرضگی دولت است؛ چراکه نتوانسته است به درستی سیاستهای خود را از طریق کارمندانش پیاده کند. این مشکل نه تنها مختص به این دولت بلکه به دولتهای قبلی نیز مربوط میشود و این مسأله سالهاست که ادامه دارد.
او همچنین به وضعیت ارز بازار مبادله اشاره کرد و گفت: ارز بازار مبادله از ۴۰ تومان شروع و امروز به بیش از دو برابر رسیده است. این افزایش تأثیری بر ورود ارز صادرکنندگان بزرگ به بانک مرکزی نداشته، در توسعه صادرات نیز هیچ تأثیری مشاهده نمیشود.