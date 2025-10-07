ملی پوش وزنه برداری ایران در دسته ۸۸ کیلوگرم عنوان چهارم حرکت یک ضرب را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی «فورده» نروژ در جریان است، شامگاه امروز سه شنبه با رقابت ورزشکاران دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری شد و طی آن ایلیا صالحی پور در کنار رقیبانش به روی تخته رفت.

صالحی پور برای انتخاب اول حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۷ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار این وزنه نشد. او در دومین حرکت همین وزنه را مهار کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.

صالحی پور در پایان رقابت‌های حرکت یک ضربه عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. در این دسته «لوپس لوپس» کلمبیایی با مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی رکورد قهرمانی جهان را که در اختیار خودش بود یک کیلوگرم ارتقا داد و به مدال طلا رسید.

منبع: مهر