ملی پوش وزنه برداری ایران در دسته ۸۸ کیلوگرم عنوان چهارم حرکت یک ضرب را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی «فورده» نروژ در جریان است، شامگاه امروز سه شنبه با رقابت ورزشکاران دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری شد و طی آن ایلیا صالحی پور در کنار رقیبانش به روی تخته رفت.

صالحی پور برای انتخاب اول حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۷ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار این وزنه نشد. او در دومین حرکت همین وزنه را مهار کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.

صالحی پور در پایان رقابت‌های حرکت یک ضربه عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. در این دسته «لوپس لوپس» کلمبیایی با مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی رکورد قهرمانی جهان را که در اختیار خودش بود یک کیلوگرم ارتقا داد و به مدال طلا رسید. 

منبع: مهر

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه بردار
خبرهای مرتبط
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان
تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیفی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
استیلی: احوال فوتبال ایران خوب نیست/ مشکل اصلی ما سوء مدیریت است
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
حیدریان رسما سرمربی تیم فوتسال استقلال شد
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
آخرین اخبار
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
کسب ۳ نقره و ۳ برنز کمانداران ایرانی در مسابقات ارمنستان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
پرسپولیس چهارمین تیم آسیا؛ سقوط ۱۳ پله‌ای استقلال
برگزاری نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است
حیدریان رسما سرمربی تیم فوتسال استقلال شد
استیلی: احوال فوتبال ایران خوب نیست/ مشکل اصلی ما سوء مدیریت است
دبیر: برنامه ۸ ساله فدراسیون کشتی تا المپیک ۲۰۳۲ است
ثبت مسابقات نجات‌غریق قهرمانی کشور در تقویم فدراسیون جهانی
رقابت قهرمانی دوچرخه سواری تریال کشور در بوستان آب و آتش
نابودی ورزش فلسطین و مقاومت قهرمانان المپیک
مقاومت در مقابل وسوسه سعودی با یورو‌های صعودی
پسندیده: نقش روستاییان و عشایر در توسعه پایدار کشور مهم است
صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد