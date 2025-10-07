نعمان کورتولموش می‌گوید حمله دو ساله اسرائیل به غزه نمایانگر «بزرگترین جنایت علیه بشریت» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه گفت: «هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی فعلی اسرائیل در غزه مرتکب شود.»

کورتولموش در کنفرانس پارلمانی جهانی مبارزه با تروریسم و ​​پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز که توسط دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه برگزار شد، گفت: «حتی اگر تمام سازمان‌های تروریستی جهان را گرد هم آورید، نمی‌توانند جنایتی علیه بشریت بزرگتر از نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل علیه مردم غزه در دو سال گذشته مرتکب شوند. متأسفانه، سکوت برخی از کشور‌هایی که ادعا می‌کنند علیه تروریسم صحبت می کنند در مواجهه با تروریسم دولتی اسرائیل، درس بزرگی برای همه است.»

کورتولموش در دومین سالگرد آغاز نسل‌کشی در سال ۲۰۲۳ گفت که بیش از ۷۰ هزار غیرنظامی - ۸۰ درصد آنها زنان و کودکان - به طرز وحشیانه‌ای شهید شده‌اند و بیش از ۱۸۰ هزار نفر زخمی شده‌اند که نیمی از آنها به شدت مجروح شده‌اند.

وی افزود: «این ارقام از گزارش‌های سازمان ملل متحد گرفته شده است و تلفات واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. نزدیک به ۷۰۰۰ خانواده به طور کامل از بین رفته‌اند. مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و کلیسا‌ها ویران شده‌اند. نسل‌کشی به سطحی رسیده است که حتی خود کلمه را هم شرمسار می‌کند. گرسنگی اکنون به عنوان سلاح مرگ استفاده می‌شود. هیچ اقدام تروریستی بزرگتر از این نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

کورتولموش خاطرنشان کرد که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان این تروریسم دولتی را محکوم کرده‌اند و چیزی را تشکیل داده‌اند که او آن را جبهه جهانی بشریت نامید که مصمم به پایان دادن به جنایات اسرائیل در غزه است.

کورتولموش با تشکر از حسن بن عبدالله الغانم، رئیس مجلس شورای قطر برای حمایت از این رویداد ترکیه و قطر را دو ملت دوست و برادر با روابط استراتژیک عمیق توصیف کرد که از صلح و ثبات در منطقه خود حمایت می‌کنند.

او تأکید کرد که تروریسم، یک فاجعه ساخته دست بشر، همچنان ملت‌های سراسر جهان را آزار می‌دهد. او گفت، مهم نیست چقدر قدرتمند باشد، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با تروریسم مبارزه کند.

کورتولموش از هیئت آژانس سازمان ملل متحد برای انجام یک مأموریت مهم بشردوستانه تقدیر کرد و بر لزوم حمایت از تلاش‌های آن تأکید کرد.

او ناوگان کمک‌رسانی جهانی صمود به مقصد غزه را که اخیراً به عنوان یکی از بارزترین نمونه‌های این «جبهه بشریت» به راه افتاده بود، برجسته کرد.

وی در این باره گفت: «شرکت‌کنندگان در این ناوگان به طور غیرقانونی توسط نیرو‌های اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی بازداشت شدند، کشتی‌های آنها توقیف شد و داوطلبان قبل از اخراج، بازداشت شدند. این نشان دهنده یک جنایت بزرگ علیه صد‌ها فرد شجاع از سراسر جهان است. حتی ابتدایی‌ترین رفتار انسانی مورد انتظار برای بازداشت‌شدگان نیز از آنها دریغ شد.»

کورتولموش گفت که اسرائیل، که همچنان در مقابل چشمان جهانیان به ارتکاب جنایات علیه حتی گروه‌های غیرنظامی صلح‌آمیز ادامه می‌دهد، آشکارا خود را به عنوان یک دولت تروریستی ثابت کرده است. همانطور که جهان زمانی در برابر آپارتاید در آفریقای جنوبی ایستاد، اکنون باید قاطعانه علیه دولت متجاوز اسرائیل که کاملاً به یک دولت تروریستی تبدیل شده است، اقدام کند. از بین بردن علل تروریسم یک مسئولیت کلیدی بین‌المللی است»

او همچنین این سوال را مطرح کرد که کدام کشور‌ها به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه سلاح داده‌اند و خاطرنشان کرد که ده‌ها هزار کامیون سلاح به این گروه‌ها تحویل داده شده است که به جای صلح، بی‌ثباتی و فروپاشی اجتماعی را تشدید می‌کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
دو دهه دروغ هسته‌ای
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آخرین اخبار
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
کرملین: ترامپ همچنان خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
نخست‌وزیر کانادا امروز به کاخ سفید می‌رود
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری