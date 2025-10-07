اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران با حضور نماینده قوه قضاییه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه انتخاب اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، با حضور «ناصر سراج» رئیس تعیین اعضاء هیأت منصفه، «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین «سید رضا تقوی» نماینده رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، حجت الاسلام و المسلمین «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ستاد حقوق بشر برگزار شد.
سراج با اشاره به اهمیت این جلسه اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه تشکیل میشود و بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریّات و مطبوعات در انتشار مطالب آزادند مگر آن که مخلّ به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.
نماینده رئیس قوه قضاییه افزود: براساس قانون، اعضای هیأت منصفه در مهرماه انتخاب میشوند که تعداد این اعضاء در تهران ۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر است که این تعداد در مجموع به ۴۴۱ نفر در سراسر کشور میرسد و تاکنون در ۸ استان انتخابات برگزار شده است.
سراج ادامه داد: سال گذشته ۲۳۳ فقره پرونده در هیأت منصفه سراسر کشور مطرح شد که از این تعداد ۱۳۳ مورد به استان تهران مرتبط است و هیچ محکومیت منجر به حبس در این دو سال نداشتیم و به پرداخت جریمه و اقدامات بازدارنده اکتفا شد.
نماینده رئیس قوه قضاییه گفت: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات ۱۵ صنف میتوانند در هیأت منصفه شرکت کنند و از هر صنف یک تا دو نفر انتخاب میشوند و هیأت منصفه جدید از اول آبان شروع به کار خواهند کرد.
اعضای هیأت منصفه در تهران به شرح زیر است:
🔹محمدحسن رحیمیان
🔸علی اکبر اشعری
🔹حسن حمیدزاده
🔸علیرضا سربخش
🔹محمود خسرویوفا
🔸حسن خجسته باقرزاده
🔹سیدرمضان موسویمقدم
🔸اکبر نصرالهی
🔹محمدعلی امانی
🔸باقر انصاری
🔹فرشاد مهدی پور
🔸احمد مومنیراد
🔹مهدخت بروجردی
🔸زهره الهیان
🔹علیرضا محجوب
🔸عبدالحسین روحالامینی
🔹مرتضی آخوندی
🔸عباس شکری
🔹علیرضا مختار پورقهرودی
🔸عزتالله ضرغامی