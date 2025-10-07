نخستین دوره جشنواره مردمی «شادبوم» با شعار پرچم بالاست و محوریت «پرچم» به‌عنوان نماد هویت و همبستگی ملی در مصلای تهران برگزار می‌شود.

 

 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی ایزدخواه، دبیر محتوایی جشنواره شادبوم در نشست خبری این رویداد گفت: «پرچم یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی هر کشور است و در بسیاری از کشورهای جهان، جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای برای معرفی و گرامیداشت آن برگزار می‌شود. در کشورهای چندفرهنگی، این برنامه‌ها فرصتی هستند تا همه اقوام از دوران کودکی حول یک نماد مشترک یعنی پرچم جمع شوند و مفهوم همبستگی را بیاموزند.» 

 او افزود: «پرچم نه‌تنها نماد هویت ملی است، بلکه می‌تواند بستری برای آموزش فرهنگ، ادب و احترام در قالبی جدید و عاطفی باشد. در جشنواره شادبوم، برنامه‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است؛ از جمله سخنرانی جانبازان و کهنه‌سربازان، آموزش احترام به پرچم، ساخت پرچم با وسایل ساده و رژه نوجوانان با نواختن زنگ پرچم. تلاش ما این است که نماد پرچم و مفاهیم ملی از مسیر بازی، داستان و خلاقیت به زبان کودکانه منتقل شود.» 

در ادامه، محمد یقینی دبیر جشنواره شادبوم، با اشاره به ویژگی‌های محتوایی و اجرایی این رویداد گفت:«جشنواره شادبوم به‌صورت دوره‌ای و تم‌محور برگزار خواهد شد و نخستین دوره آن با موضوع پرچم طراحی شده است. تمامی بخش‌ها و بازی‌ها به‌نوعی با مفهوم پرچم و احترام به آن پیوند دارند. هدف ما این است که کودکان و نوجوانان از مسیر شادی و بازی، معنای واقعی تعلق و هویت ملی را درک کنند و خانواده‌ها نیز در این فرآیند همراه باشند.»  

او درباره بخش‌های مختلف جشنواره توضیح داد:«این جشنواره در فضایی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در مصلای تهران برگزار می‌شود و شامل چهار بخش اصلی است:بخش دست‌ورزی و مهارت‌محور با ۳۰ غرفه در حوزه‌هایی مانند پازل، استخر توپ، بازی‌های رومیزی و اوریگامی در فضایی ۲۵۰۰ متری، بخش بازی‌های حرکتی و هیجانی شامل بازی‌هایی مانند “پرچم بالا”، “امانت پرچم”، “شوت دقیق” و “فوتبال حبابی” که با هدف تقویت هیجان، تعامل و مفهوم پرچم طراحی شده‌اند،بخش استیج و برنامه‌های نمایشی شامل رژه پرچم، اجرای گروه‌های نمایشی و حضور شخصیت‌های محبوب کودک مانند «ململ»،و بخش غرفه مرچندایز که به عرضه لوازم‌التحریر، اکسسوری و محصولات فرهنگی مرتبط با موضوع پرچم اختصاص دارد.»  

یقینی تأکید کرد: «شادبوم رویدادی کاملاً مردمی است. بخش زیادی از هزینه‌های آن از سوی مردم و فعالان فرهنگی تأمین شده و مجموعه‌هایی چون مصلی امام خمینی(ره)، شهرداری تهران و زیست‌بوم کودک و نوجوان نیز در برگزاری آن همراهی داشته‌اند. هدف ما این است که جشنواره‌ای پویا و ملی با محوریت مردم برگزار شود.» در پایان این نشست خبری، از پوستر و تیزر رسمی جشنواره شادبوم با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای رونمایی شد. 

یقینی در پاسخ به این پرسش که مخاطب این جشنواره همه کودکان و نوجوانان است، گفت: این جشنواره تنها متعلق به کودکان و نوجوانان خاصی نیست بلکه همه کودکان و نوجوانان ایران را در برمی‌گیرد.

