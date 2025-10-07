شهردار منطقه ۱۳ تهران از تعریض خیابان پیروزی با بهره‌گیری از طرح‌های تشویقی و به حداقل رساندن نیاز به تملک پرهزینه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح اقدامات مدیریت شهری این منطقه، به ارائه گزارشی از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی پرداخت.

نوری در تشریح جزئیات طرح تعریض خیابان پیروزی اعلام کرد که در این مسیر، ۲۲ پلاک در برابر عقب‌نشینی مقاومت می‌کردند که هزینه تملک آنها بالغ بر ۳.۷ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده بود.

وی افزود: با هدف ترغیب مالکان به عقب‌نشینی، طرحی تدوین شد که بر اساس آن، حداکثر تراکم و امتیازاتی در زمینه پارکینگ به آنها اعطا می‌شود. در نهایت، با کسب رضایت مالکان ۱۱ پلاک از جمله پمپ بنزین قدیمی خیابان پیروزی، این تعریض تنها با ۸۰۰ میلیارد تومان و در نتیجه با ۳.۲ همت صرفه‌جویی محقق خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۳ در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی زمین‌های مجموعه ۶۹ هکتاری دوشان‌تپه، از توافق نهایی با مهندسی کل ارتش خبر داد.

نوری اظعار کرد: توافق کلی صورت گرفته و حداکثر تا دو ماه آینده، زمین‌ها باید تحویل شهرداری شود. این توافق به صورت ۷۰-۳۰ انجام شده که ۷۰ درصد مجموعه به شهرداری اختصاص می‌یابد و فرودگاه دوشان‌تپه نیز برای بحث پدافند غیرعامل حفظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که با آزادسازی این زمین‌ها، تا پایان سال خیابان پنجم نیروی هوایی به سمت دماوند و همچنین خیابان دهقان به سمت دماوند گشایش می‌یابد.

ایمن‌سازی و تغییر الگوی کشت در سرخه حصار

شهردار منطقه ۱۳ به ساماندهی پارک جنگلی سرخه حصار اشاره کرد و گفت: برای رفع ناامنی، ۴۰ دوربین نظارتی، ۴ دوربین گردان با زوم بالا و ۴ دوربین پلاک‌خوان نصب شده و تعداد نیروی یگان حفاظت مستقر در پارک به ۱۲ نفر افزایش یافته است.

وی در خصوص منابع آبی این بوستان اظهار کرد: شش حلقه چاه پارک اکنون فعال است و برای تامین آب پایدار، دو تصفیه‌خانه در مسیل جاجرود احداث خواهد شد تا نیاز به استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی برای آبیاری به کلی رفع شود.

نوری همچنین بر لزوم جایگزینی درختان در سرخه حصار تأکید کرد و یادآور شد: به دلیل آفت‌زدگی سوسک پوست‌خوار و همچنین عمر بالای درختان سوزنی برگ (کاج)، ۶ تا ۷ هزار درخت آفت‌زده باید قطع و جابه‌جا شوند. امسال ۱۲ هزار درخت جایگزین کاشتیم و قرار است ۳۰ هزار درخت دیگر از گونه‌های مقاوم مانند بلوط، داغداغان و زیتون تلخ کاشته شود. با این روند، پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده گونه کاج در سرخه حصار جایگزین شود.

نوری در پایان این بخش اعلام کرد که بودجه اختصاص یافته به سرخه حصار در سال جاری ۳۵۰ میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده که این اعتبار در سال آینده به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش‌های مختلف افزایش یابد.

شهردار منطقه ۱۳ درباره مجموعه ۸ هکتاری ساصد (وزارت دفاع) عنوان کرد که توافق ۷۰-۳۰ به نفع شهرداری اجرایی شده است و در حال محوطه‌سازی و حفظ ساختمان‌های ارزشمند این مجموعه هستند.

وی درباره جزئیات احداث متروی شهید یاسینی نیز توضیح داد: توسعه خط ۲ مترو در محدوده یاسینی شامل دو ایستگاه خواهد بود؛ یکی از آنها دسترسی شهروندان به پارک سرخه حصار (محدوده پیست دوچرخه‌سواری) را فراهم می‌کند و ایستگاه دیگر به سمت ترمینال شرق و درب ۴ سرخه حصار است که تسهیل تردد برای روستا‌های هاجرآباد و همه‌سین را به دنبال خواهد داشت.

