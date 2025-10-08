باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، روز سهشنبه در تهران با استاندار کردستان دیدار و گفتوگو کرد که این نشست که به میزبانی استاندار کردستان و در دفتر وی برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت پروژههای راهسازی استان اختصاص داشت.
استاندار کردستان در این دیدار ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تخصیص طرحهای راهسازی، خواستار تسریع در روند اجرای پروژههای در دست اقدام شد.
در جریان این دیدار، زرهتن لهونی خواستار افزایش تخصیص پروژههای فعال راهسازی استان از جمله کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان کردستان، پروژه چهارخطه سنندج – مریوان به همراه تقاطع غیرهمسطح گاران و محور سنندج – همدان شد.
وی همچنین بر افزایش و تخصیص اعتبار برای باند دوم در حال احداث محور بیجار – زنجان، محور چهارخطه سقز – بانه، مسیر سقز – بوکان، کنارگذر شمالی شهرستان بیجار، تونل در دست ساخت هورامان و راهآهن بیجار – زنجان تأکید کرد.
استاندار کردستان در پایان این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حملونقل و نقش آن در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل ارتباطات منطقهای، خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به پروژههای راهسازی استان و تخصیص منابع مالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحها شد.
زره تن لهونی افزود: بودجه کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان طی سال ۱۴۰۴ رشد قابلتوجهی داشته و معادل مجموع اعتبارات چهار سال گذشته است؛ بهطوریکه اکنون شاهد اجرای فعال پروژه در تمام محورهای استان، از جمله محور سنندج – کامیاران هستیم.
استاندار کردستان گفت: با همافزایی و همکاری مجمع نمایندگان استان، پیگیری وضعیت راهها و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی جادهای بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
هوشنک بازوند نیز در این دیدار تأکید کرد که در این مدت حوزه راهسازی استان کردستان بهطور مستمر پیگیری شده و برای تخصیص مناسب اعتبارات، همراهی لازم انجام شده است.