باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه جهانی الکوثر در تازه‌ترین قسمت از برنامه‌ی «احکام الاسلام» به بررسی موضوع مهم و راهبردی «جنگ و صلح در اسلام» می‌پردازد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام اسد قصیر، کارشناس برجسته‌ی مسائل فقهی و اندیشه اسلامی، دیدگاه اسلام را درباره‌ی توازن میان جنگ و صلح، فلسفه‌ی دفاع در شریعت اسلامی، جایگاه صلح در فقه و پیام انسان‌دوستانه‌ی اسلام برای جهان معاصر تشریح خواهد کرد.

زمان پخش: سه‌شنبه، ساعت ۲۱ به وقت تهران

شبکه پخش: شبکه جهانی الکوثر

این گفت‌و‌گو با هدف تبیین ابعاد واقعی تعالیم اسلامی در زمینه‌ی جنگ و صلح و ارائه‌ی تصویری روشن از نگاه فقه اسلامی به مسائل انسانی و جهانی تهیه و پخش می‌شود.

