باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای عموم مردم و تامین نیاز‌های بازار، جلسه پیش فروش سکه با سر رسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ را در مرکز مبادله ایران برگزار کرد.

‌او افزود: در این مرحله، تمام سکه، با میانگین قیمت ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، نیم سکه با میانگین قیمت ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با میانگین قیمت ۳۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

او در پاسخ به این پرسش که پیش فروش ادامه خواهد داشت؟  گفت: باتوجه به تقاضای عموم مردم، جلسات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران ادامه خواهد داشت.

