مجموعه «مستند ایران»، گنجینه‌ای تصویری از تاریخ، فرهنگ و طبیعت ایران، از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه «مستند ایران»، به تهیه‌کنندگی «حمید مجتهدی» با هدف آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با غنای فرهنگی و تنوع اقلیمی ایران، هر شب از شبکه تهران پخش می‌شود.

این مجموعه با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته تصویربرداری هوایی، نما‌های بی‌نظیری از گوشه و کنار استان‌های مختلف ایران را ثبت کرده است و به عنوان یک دانشنامه مصور به معرفی جامع آثار تاریخی و میراث کهن ایران، آداب و رسوم محلی، جاذبه‌های طبیعی و بوم زیستی، صنایع دستی و هنر‌های بومی می‌پردازد.

این مستند هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

