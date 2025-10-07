باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه «مستند ایران»، به تهیهکنندگی «حمید مجتهدی» با هدف آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با غنای فرهنگی و تنوع اقلیمی ایران، هر شب از شبکه تهران پخش میشود.
این مجموعه با بهرهگیری از تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری هوایی، نماهای بینظیری از گوشه و کنار استانهای مختلف ایران را ثبت کرده است و به عنوان یک دانشنامه مصور به معرفی جامع آثار تاریخی و میراث کهن ایران، آداب و رسوم محلی، جاذبههای طبیعی و بوم زیستی، صنایع دستی و هنرهای بومی میپردازد.
این مستند هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.