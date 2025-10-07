رئیس جمهور آمریکا نسبت به چشم‌انداز پایان دادن به جنگ در غزه ابراز خوش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نسبت به چشم‌انداز پایان دادن به درگیری طولانی مدت در غزه ابراز خوش‌بینی کرد و افزود که تیم مذاکره کننده ایالات متحده در حال حاضر به همراه نمایندگان سایر کشور‌ها در مصر است.

ترامپ اندکی پس از دیدار با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در دفتر بیضی شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "به معنای واقعی کلمه، همه کشور‌های جهان از این طرح حمایت کرده‌اند. احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم کاری انجام دهیم. "

رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که کشورش «هر کاری از دستش بربیاید» انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که اسرائیل و حماس به توافق صلح احتمالی برای پایان دادن به درگیری در غزه پایبند هستند.

ترامپ که در کاخ سفید در کنار مارک کارنی، نخست وزیر کانادا صحبت می‌کرد از تعهد آمریکا به عنوان تضمین اصلی برای شرکای عرب خود در منطقه و همچنین حماس یاد کرد که اسرائیل عملیات نظامی خود را در نوار غزه از سر نخواهد گرفت. او تأکید کرد: «ما قدرت زیادی داریم.»

پس از آنکه ترامپ طرحی را ارائه داد که آزادی همه اسرای اسرائیلی و توقف خصومت‌ها را در نظر می‌گرفت، مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس امروز در شرم الشیخ مصر برگزار شد.

ترامپ: فکر می‌کنم کانادا از توافق تجاری خوشحال خواهد شد

رئیس جمهور ایالات متحده ابراز اطمینان کرد که نمایندگان کانادا از توافق تجاری که دو کشور برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، "بسیار خوشحال" خارج خواهند شد.

ترامپ گفت که واشنگتن و اتاوا تعرفه‌هایی علیه یکدیگر وضع خواهند کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که "ما با مردم منصفانه رفتار خواهیم کرد، به ویژه با کانادا منصفانه رفتار خواهیم کرد. " او تأکید کرد که دو کشور در مورد سیستم دفاع موشکی پیشنهادی، گنبد طلایی، "از نزدیک" با هم همکاری می‌کنند. او تأکید کرد: "ما می‌خواهیم از این حمایت برخوردار باشیم. این فناوری باورنکردنی است. "

در همین حال، کارنی خاطرنشان کرد که ایالات متحده و کانادا "باید در زمینه‌هایی که در آن رقابت می‌کنند، به توافقی برسند که کارساز باشد". او همچنین تأکید کرد که کشورش دومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده و بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی است.

ترامپ: چین یک رقیب بزرگ است

او همچنین اظهار داشت که چین یک "رقیب بزرگ" است و افزود که برای مقابله با آنها باید رقابت کرد.

ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "[نخست وزیر کانادا] مارک [کارنی] و من هر دو این را می‌دانیم. ما به دلایل مختلف مزایای بزرگی نسبت به چین داریم. فکر می‌کنم ما با چین خیلی خوب عمل می‌کنیم. من با رئیس جمهور [چین] شی [جین پینگ] خیلی خوب کنار می‌آییم."

او همچنین اشاره کرد که چند هفته دیگر با شی در کره جنوبی ملاقات خواهد کرد. او در پایان گفت: "اگر نمی‌توانید رقابت کنید، با چین هم خوب عمل نخواهید کرد."

منبع: رویترز

