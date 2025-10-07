باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در جلسه روز سه شنبه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به دیدار دیروز رئیس جمهور به همراه تیم اقتصادی دولت با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: دستاورد مهم این گونه جلسات که به بررسی بی‌واسطه مشکلات و پیشنهادات تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان اختصاص می‌یابد، سرعت در تصمیم گیری و صدور دستورات لازم برای رفع موانع است و از رئیس جمهوری که دیروز دستورات خوبی در این راستا صادر کردند، سپاسگزاریم.

وی با ابراز خوشنودی از اینکه پس از مدت‌ها با عادی شدن شرایط تامین برق صنایع شاهد افزایش تولید صنایع در روز‌های اخیر بوده‌ایم، گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته در برخی از صنایع اصلی تعداد روز‌های مفید تولید به یازده روز در ماه کاهش یافت که این امر علاوه بر آثار نامطلوبی که برای کشور دارد به تحقق اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، آسیب جدی می‌زند.

اتابک بر لزوم پیگیری جدی و تکمیل سریع‌تر احداث نیروگاه‌های برق خود تامین صنایع، به ویژه توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

وی ارتباط گسترده و بی‌واسطه با تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ساخت ایران و استفاده از نظرات کارشناسی آنها را سبب رفع سریع‌تر موانع تولید و صادرات دانست و تأکید کرد: افزایش تولید در کشور و صادرات بیشتر کالا‌های ایرانی به همسایگان اولویت اصلی این وزارتخانه است و در این مسیر نیازمند هم‌افزایی کامل و همکاری همه ارکان تولید و تجارت هستیم.

عزت اله زارعی سخنگوی وزارت صمت شد

وزیر صنعت معدن تجارت در این جلسه با معرفی عزت اله زارعی به عنوان سخنگوی این وزارتخانه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت معاونین و روسای سازمان‌های زیر مجموعه، جریان اطلاع رسانی به مردم درباره اقدامات و کار‌های در حال پیگیری این وزارتخانه تقویت شود.

در این جلسه همچنین دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، گزارشی از برنامه‌های کوتاه مدت دبیرخانه این ستاد برای حل مسائل و مشکلات تولید کنندگان ارائه کرد.

منبع: وزارت صمت