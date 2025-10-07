وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با عادی شدن شرایط تامین برق صنایع شاهد افزایش تولید صنایع در روز‌های اخیر بوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در جلسه روز سه شنبه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به دیدار دیروز رئیس جمهور به همراه تیم اقتصادی دولت با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: دستاورد مهم این گونه جلسات که به بررسی بی‌واسطه مشکلات و پیشنهادات تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان اختصاص می‌یابد، سرعت در تصمیم گیری و صدور دستورات لازم برای رفع موانع است و از رئیس جمهوری که دیروز دستورات خوبی در این راستا صادر کردند، سپاسگزاریم.

وی با ابراز خوشنودی از اینکه پس از مدت‌ها با عادی شدن شرایط تامین برق صنایع شاهد افزایش تولید صنایع در روز‌های اخیر بوده‌ایم، گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته در برخی از صنایع اصلی تعداد روز‌های مفید تولید به یازده روز در ماه کاهش یافت که این امر علاوه بر آثار نامطلوبی که برای کشور دارد به تحقق اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، آسیب جدی می‌زند.

اتابک بر لزوم پیگیری جدی و تکمیل سریع‌تر احداث نیروگاه‌های برق خود تامین صنایع، به ویژه توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

وی ارتباط گسترده و بی‌واسطه با تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ساخت ایران و استفاده از نظرات کارشناسی آنها را سبب رفع سریع‌تر موانع تولید و صادرات دانست و تأکید کرد: افزایش تولید در کشور و صادرات بیشتر کالا‌های ایرانی به همسایگان اولویت اصلی این وزارتخانه است و در این مسیر نیازمند هم‌افزایی کامل و همکاری همه ارکان تولید و تجارت هستیم.

عزت اله زارعی سخنگوی وزارت صمت شد

وزیر صنعت معدن تجارت در این جلسه با معرفی عزت اله زارعی به عنوان سخنگوی این وزارتخانه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت معاونین و روسای سازمان‌های زیر مجموعه، جریان اطلاع رسانی به مردم درباره اقدامات و کار‌های در حال پیگیری این وزارتخانه تقویت شود.

در این جلسه همچنین دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، گزارشی از برنامه‌های کوتاه مدت دبیرخانه این ستاد برای حل مسائل و مشکلات تولید کنندگان ارائه کرد.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: وزیر صمت ، تولید صنایع
خبرهای مرتبط
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
حذف چهار صفر از پول ملی؛ احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
الزامات جدید شهرسازی همزمان با تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی
راننده‌محوری بیمه شخص ثالث چه زمان اجرایی می‌شود؟+ فیلم
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
آخرین اخبار
تولید صنایع افزایش یافت/ زارعی سخنگوی وزارت صمت شد
سکه تمام در پیش فروش مرکز مبادله ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان فروخته شد
بی تأثیری افزایش نرخ ارز مرکز مبادله بر توسعه صادرات+ فیلم
دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد
بحران جهانی مسکن/ ۱۲۳ میلیون نفر قربانی جنگ، بی ثباتی و تغییرات اقلیمی در ۲۰۲۴
بیمه تکمیلی حوادث طبیعی آماده عرضه است
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
نرخ تعرفه مشاوران املاک تهران مشخص شد
دولت از دوام جامعه عشایری حمایت کند
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد
الزامات جدید شهرسازی همزمان با تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
پایانه‌های تخم گذار ساماندهی می‌شوند
محیط زیست و سکونتگاه‌های انسانی دو روی سکه‌اند
سرانه مصرف آب خانوار‌های تهرانی در نیمه نخست امسال کاهش یافت
پایان تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی پارس جنوبی
شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد/ واحدهای مسکونی سوداگران با کاهش قیمت روبرو شد+فیلم
۹ هزار واحد مسکونی در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند+ فیلم
جزئیات تازه از اکتشافات میدان پازن
حذف چهار صفر از پول ملی؛ احیای جایگاه ریال یا تغییرات ظاهری؟
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ ۷۷ هزارتومان تصویب و ابلاغ شد+ فیلم
راننده‌محوری بیمه شخص ثالث چه زمان اجرایی می‌شود؟+ فیلم
مشکل تامین نهاده در سامانه بازارگاه به زودی مرتفع می‌شود
طرح ملی سبا؛ تحولی نوین در فرهنگ مصرف بهینه انرژی در ایران
طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
تمامی مشاوران املاک سیاهکل اصفهانی هستند/ موج عظیم مهاجرت در پیش است
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
تدوین سند تاب آوری شهر‌ها طی ۲۰ سال آینده
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود