باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: سازمان هواشناسی، امشب بارش پراکنده و خفیف در برخی نقاط گیلان پیش‌بینی می شود.

وی ادامه داد: در سایر نقاط کشور تا روز جمعه پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت.

او بیان کرد: روز جمعه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و شنبه علاوه بر این مناطق در استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما و جمعه ابتدا در شمال غرب و استان‌های اردبیل و گیلان و شنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

او بیان کرد: همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده گرد و غبار در استان‌های غربی کشور دور از انتظار نیست.

وی افزود: در دو روز آینده دریای عمان و روزهای جمعه و شنبه دریای خزر مواج است.