مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: تصاویر ثبت شده توسط محیط بان اکبر میرزاکریمی، در یکی از مناطق کوهستانی و صعب العبور این شهرستان، بیانگر حضور فعال و وضعیت مطلوب این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود است.

وی افزود: ثبت مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه، گواهی بر شرایط مناسب زیستگاهی و استمرار حضور گونه‌های شاخص در اکوسیستم‌های طبیعی استان تهران است و این موفقیت حاصل تلاش بی وقفه محیط بانان و اجرای برنامه‌های پایش و گشت مستمر در عرصه‌های طبیعی است.

عباس نژاد با اشاره به جایگاه ویژه پلنگ ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) اظهار داشت: پلنگ ایرانی از گونه‌های در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود و حفاظت از زیستگاه‌های کوهستانی استان، به ویژه در مناطق شمال شرقی و شهرستان فیروزکوه، نقشی اساسی در بقای این گونه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان بر لزوم تداوم پایش، تقویت مشارکت مردمی و همکاری میان نهاد‌های محلی برای صیانت از حیات وحش و تنوع زیستی استان تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، پلنگ ایرانی
